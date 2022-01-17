買6送3！Mister Donut日式糰子新登場　還有波堤獅禮盒

主打可愛路線的Mister Donut，今年以當家代言人推出「波堤獅春節禮盒」，外觀設計以金、紅色搭配，再加上達摩、梅花、元寶等充滿喜氣的元素，增添送禮時的吉祥寓意。禮盒中並且匯聚了厚切年輪、鳳梨酥、草莓布雪、蜂蜜蛋糕脆餅等點心，象徵「脆脆平安」。波堤獅春節禮盒現已開始販售，每盒450元，1月23日前購買，可享早鳥優惠價420元，單次購買3盒以上則優惠395元。

除此之外，即日起使用悠遊卡結帳購買「甜甜圈＆點心買6送2」優惠組，即可獲得波堤獅春聯組1組，送完為止。自1月18日起，店內也會限時推出柚香糰子、紫薯糰子、日式醬油糰子等3款日式點心，每支售價45～50元，1月23日前還可享買6送3的優惠。