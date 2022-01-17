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買6送3！Mister Donut日式糰子新登場　還有波堤獅禮盒

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut自1月18日起限時推出柚香糰子、紫薯糰子、日式醬油糰子等3款日式點心。圖／Mister Donut提供
Mister Donut自1月18日起限時推出柚香糰子、紫薯糰子、日式醬油糰子等3款日式點心。圖／Mister Donut提供

主打可愛路線的Mister Donut，今年以當家代言人推出「波堤獅春節禮盒」，外觀設計以金、紅色搭配，再加上達摩、梅花、元寶等充滿喜氣的元素，增添送禮時的吉祥寓意。禮盒中並且匯聚了厚切年輪、鳳梨酥、草莓布雪、蜂蜜蛋糕脆餅等點心，象徵「脆脆平安」。波堤獅春節禮盒現已開始販售，每盒450元，1月23日前購買，可享早鳥優惠價420元，單次購買3盒以上則優惠395元。

除此之外，即日起使用悠遊卡結帳購買「甜甜圈＆點心買6送2」優惠組，即可獲得波堤獅春聯組1組，送完為止。自1月18日起，店內也會限時推出柚香糰子、紫薯糰子、日式醬油糰子等3款日式點心，每支售價45～50元，1月23日前還可享買6送3的優惠。

位於台北內湖的烘焙店「Le Gout」本次則是推出「經典蝴蝶酥」禮盒。該款蝴蝶酥標榜使用法國布瑟麵粉，以及擁有「奶油界勞斯萊斯」美譽的法國蒙太古AOP奶油為素材，經過層層折疊之後，創造出243層的層次口感，再加入馬達加斯加波本香草，藉由優良素材的本質，勾勒出蝴蝶酥的經典風味。每盒16入售價580元，現已開放訂購。

Mister Donut今年以當家代言人推出「波堤獅春節禮盒」。圖／Mister Donut提供
Mister Donut今年以當家代言人推出「波堤獅春節禮盒」。圖／Mister Donut提供
Le Gout推出「經典蝴蝶酥」禮盒。圖／苗林行提供
Le Gout推出「經典蝴蝶酥」禮盒。圖／苗林行提供

法國 春節 鳳梨酥

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