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春節大吃大喝又胖了 居家三個簡單運動「一個月甩肉五公斤」

聯合新聞網 / 綜合報導
養成固定做拉筋等簡單的運動，其實就能夠維持身材。圖片來源／ingimage
養成固定做拉筋等簡單的運動，其實就能夠維持身材。圖片來源／ingimage

春節連假大吃大喝，又忙著出遊或拜訪親友，沒時間好好運動，可能一不小心就胖了好幾公斤。其實即使在家裡，透過一些簡單的運動，就能達成一定的減肥功效。

根據日本媒體「beauty news tokyo」報導，一位25歲的私人健身教練「Maki」以自身經驗分享，認為想要瘦身除了控制飲食熱量之外，更需要運動的配合。透過運動，在減重同時還可以增加肌肉量。反之，如果不打算運動的話，那乾脆不要減肥。

Maki指出，即使在家中，每個人都還是有一些簡單的運動可以做。第一個是「拉筋」，因為想要運動的話，首先就得保持身體的柔軟性，特別適合在洗完澡，身體還很溫暖時去做。

再來是鍛鍊體幹必備的「棒式」，由於動作簡單，可以一邊看電視之類的一邊做動作。一開始可以先持續30秒為目標，熟練後再慢慢拉長時間。最後一個運動是「開合跳」，只要做個幾分鐘的開合跳，就能夠有效的燃燒熱量。

Maki認為，重點在於要有維持習慣的決心，並認為持續運動一個月，就能夠瘦下五公斤，也不容易復胖，適合想減肥又怕麻煩的人嘗試看看。

減肥 減重 春節

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