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王國材今視察鐵研中心 要求加速完工提升國產化技術

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
交通部長王國材（中）今天視察鐵道技術研究及驗證中心。圖／交通部提供
交通部長王國材（中）今天視察鐵道技術研究及驗證中心。圖／交通部提供

鐵道技術研究及驗證中心行政大樓已完工，研發實驗室及檢測設備將於今年第三季完成，未來將提供號誌及車輛次系統的研發及檢測驗證服務。交通部長王國材今前往視察，指示鐵道局加速完成工程，提升國產化自主技術及產業發展。

鐵道技術研究及驗證中心位於高雄燕巢，屬交通部捐助成立的財團法人，設置目標為國家級鐵道技術專責機構，提升鐵道技術研發及檢測驗證能力。另為推動台鐵安全改革，台鐵局去年與高科大簽訂MOU，加強鐵道技術研發合作交流，主要推動辦理事項包括ATP設備優化改善，去年9月也完成鋼軌裂縫快篩系統並擴大辦理，輔助提升鋼軌裂縫巡查效率。

另也研發「軌道臨時速度限制系統」，預計今年4月底前完成，透過與「邊坡預警系統」連線，當預警系統偵測到異物入侵，即可透過「軌道臨時速度限制系統」發出信號，使接近列車自動停止或降速，提升軌道安全。

王國材表示，台鐵面臨車種過多、車齡老舊等問題，除加速推動車輛汰舊換新、簡化車種，也將透過加強維修頻率提升安全，高科大在鐵道領域的研發成果，即可實際運用於台鐵實務操作上，有助於強化台鐵安全改革。

王國材也說，期許鐵研中心未來結合高雄科技大學、高鐵燕巢總機廠、 橋頭科學園區及其他產學研等各界周邊技術能量，引領鐵道產業技術向上發展，展現交通部藉由鐵研中心計畫帶動鐵道國產化的決心與目標，將關鍵技術留在台灣，落實本土化，促進產業轉型升級，發展成為鐵道研究發展重鎮，進而帶動鐵道運輸永續發展。

鐵道 台鐵 交通部長 王國材

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