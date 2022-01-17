行星以植物保種中心為名 辜懷群：多了仰望星空的理由

由台泥企業團支持成立的「辜嚴倬雲植物保種中心」，是國際上最重要的熱帶與亞熱帶植物保育基地；中央大學鹿林天文台台長林宏欽及美國馬里蘭大學葉泉志博士於2006年共同發現第526460號小行星，特別以「辜嚴倬雲植物保種中心（Ceciliakoocen）」命名，並通過國際天文學聯合會審查，今由中央大學校長周景揚授贈紀念銘版，代表獲贈的辜懷群說，從今晚開始，又多了一個理由仰望星空，在愛地球、探索宇宙奧秘的同時，還能去找那一束帶著母親名字的溫暖光束。

台泥企業團董事長張安平表示，此次小行星命名，彰顯「辜嚴倬雲植物保種中心」對於物種保育及生態永續的無私奉獻，希望這個地球上最大的熱帶植物保種中心，能成為植物諾亞方舟，承載永續的希望繼續在銀河前行；小行星也將此精神化為永恆，在宇宙中照耀大地。

授贈儀式由辜嚴倬雲兩位女兒辜懷群與辜懷如代表出席，辜懷群說，家母一生追求真理、使命必達、天真爛漫，這的榮耀對她來講，非常符合她的個性；身為她的家人，從今天開始，每個晚上都多了一個理由仰望星空。

2007年，辜嚴倬雲與時任台泥董事長辜成允，把位於屏東縣高樹鄉的「泰和農場」部分土地提供出來，由台泥企業團投入經費支持清華大學生命科學系教授李家維，推動成立國際熱帶植物保育基地，「辜嚴倬雲植物保種中心」就此成立，中心執行長由李家維出任，李兩周後將自清大退休。

張安平表示，台泥老董事長辜振甫為兩岸、亞洲和世界和平然諾一生，將企業的經營宗旨與社會利益緊密相連，心中所念便是謀求人民福祉與回饋社會。辜嚴倬雲則熱心公益，無償捐出泰和農場20公頃土地，用於建設植物保種中心；她從年輕便致力慈善事業及婦女平權，支持弱勢團體，從未改變。

張安平並承諾，台泥將長期出資支持保種中心的日常運營，也將勇於承擔處理人類文明與大自然複雜關係的重任，更希望新冠病毒可以消失，2022年可以是更好的一年。

李家維表示，世界植物學大會自2017年起預計5年內，要為地球一萬種關鍵植物基因定序，這個計畫引起許多回響，資金到位了，但上周他接到該組織緊急通知，原來4年過去了，只有600種植物基因被定序，原因是這些關鍵植物受這兩年全球疫情影響，無法取得材料，如今，辜嚴倬雲植物保種中心是他們最理想的合作單位。

保種中心13年來以熱帶和亞熱帶的瀕危或珍稀植物為主要蒐集對象，採集獵人的足跡從東南亞、中國大陸、大洋洲、非洲、中南美洲等處，披荊斬棘、與時間賽跑，在雨林被快速破壞消失前，搶救即將滅絕的植株。

「辜嚴倬雲植物保種中心」小行星大小約在1到3公里之間。小行星繞行太陽一圈5.62年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為3億公里，最遠時（遠日點）為6.46億公里。