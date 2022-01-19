快訊

34.9萬劑莫德納沒了！第21輪預約時程曝光 年後開打

婦人打第3劑莫德納兩天「呼吸困難」過世 解剖死因出爐

送給最珍視的人More Luck！慕赫16年單一麥芽威士忌　開創吉祥福虎

文 / 劉翰倫

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

福虎年將至，歲末年終正是將心中感謝化為實際行動的最佳時機，但是挑選新年禮盒，更是代表著個人品味與巧思，得要選對禮物，才能讓收禮者暖到心坎裡。今年Mortlach慕赫16年單一麥芽威士忌，特別打造全新春節限定的摩登時尚包裝，並巧妙運用品牌Mortlach諧音，在包裝上印著「More Luck」，被藏家譽為必定收藏的慕赫16年單一麥芽威士忌，與「More Luck」一同送出，彰顯絕佳的個人品味。

圖／慕赫提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／慕赫提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

只要品酩過慕赫16年單一麥芽威士忌，會被其醇厚、散發濃郁的香氣口感給深深吸引，大膽將經過2.81獨家蒸餾工藝後的醇厚豐馥新酒，以雪莉貴族Pedro Ximenez與Oloroso浸潤後的雪莉桶100%完整16年熟成，將慕赫帶有肉脂感的酒體，在能帶來水果香氣中的雪莉桶熟成，從香氣上能嗅吸到帶有香料氣息的莓果味，但一入口的厚實飽滿，帶有些許杏仁、蜂蜜與煙燻的味道，讓所有頂級藏家、威士忌專家一飲就愛上，更是市場上少數標榜100%雪莉桶熟成的單一麥芽威士忌。

圖／慕赫提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／慕赫提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創立於1823年的Mortlach慕赫酒廠，是蘇格蘭製酒重鎮達夫鎮（Dufftown）首間合法酒廠，並創立獨特的2.81次蒸餾法，原酒有著獨具特色的肉脂感，僅有少數的原酒得以用於品牌的單一麥芽威士忌，其中慕赫16年單一麥芽威士忌每回只要一上架，幾乎就被藏家掃光。

圖／慕赫提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／慕赫提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為彰顯慕赫低調卻讓人魂牽夢縈的印象，慕赫16年單一麥芽威士忌春節限定時尚包裝，採用典雅的深藍色與大器的正紅色為包裝設計風格，兼具設計感與珍藏感，不僅適合個人私藏，年節期間與朋友聚餐時一同品嘗，無論中式、西式餐飲皆能搭配，更能代表個人絕佳品味，虎年送禮更是送出「More Luck」，代表無限希望與福氣，在虎年事業能如虎大發。

圖／慕赫提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／慕赫提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起凡至指定通路購買「新春限量・慕赫More Luck禮盒」，就有機會獲得慕赫限定瓶頭，詳情請洽各指定通路 https://www.mortlach.com.tw/product_moreluck.html數量有限，贈完為止

禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒

＃ＡＤ

相關新聞

台電員工餐廳好時髦！攜手IKEA採用循環家具顧環保

向來給人保守、傳統風格的台電，全新打造的總管理處員工餐廳，居然充滿北歐的時髦風格。原來是台電與IKEA攜手合作，共同啟動...

環署限用一次性飲料杯 速食店：應處罰不帶杯子消費者

明年起連鎖超商、速食店需有5%以上門市免費提供「循環杯」，環保署今舉辦研商會，速食店業者說，「不自帶杯子應處罰消費者」，...

睡眠是領導力關鍵 慎防報復性熬夜

「當你沒睡飽的時候，你其實是糟透了！」過往，大多數企業都認為，優秀的員工會熬夜工作，並視其為「榮譽勳章」。但美國軟體公司Basecamp執行長弗里徳表示，「睡飽」才是領導力的關鍵。由於「報復性熬夜」的狀況日益嚴重，專家提出設置「睡前鬧鐘」，以幫助減緩狀況。

「南村有歌」音樂會變身復古歌廳 懷舊金曲重新詮釋

由聯合數位文創及金色晨曦主辦的《南村有歌》系列音樂會，一口氣邀請多位實力派及劇場歌手，重新詮釋經典老歌，橫跨50到80年...

余尚儒許願長照＋醫療共識會議 衛福部：已在計畫中

聯合報70周年發起許願活動，台灣在宅醫療理事長、台東都蘭診所醫師余尚儒許下「我所期盼的在宅醫療，應該與長照關係密不可分，...

勞保紓困貸款9.8萬人申貸 金額逾98億

勞工保險局勞保紓困貸款申請14日截止，勞保局今天說，今年申請件數為9萬8626件，申請總金額為新台幣98億4516萬元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。