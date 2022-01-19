送給最珍視的人More Luck！慕赫16年單一麥芽威士忌　開創吉祥福虎

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

福虎年將至，歲末年終正是將心中感謝化為實際行動的最佳時機，但是挑選新年禮盒，更是代表著個人品味與巧思，得要選對禮物，才能讓收禮者暖到心坎裡。今年Mortlach慕赫16年單一麥芽威士忌，特別打造全新春節限定的摩登時尚包裝，並巧妙運用品牌Mortlach諧音，在包裝上印著「More Luck」，被藏家譽為必定收藏的慕赫16年單一麥芽威士忌，與「More Luck」一同送出，彰顯絕佳的個人品味。

圖／慕赫提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

只要品酩過慕赫16年單一麥芽威士忌，會被其醇厚、散發濃郁的香氣口感給深深吸引，大膽將經過2.81獨家蒸餾工藝後的醇厚豐馥新酒，以雪莉貴族Pedro Ximenez與Oloroso浸潤後的雪莉桶100%完整16年熟成，將慕赫帶有肉脂感的酒體，在能帶來水果香氣中的雪莉桶熟成，從香氣上能嗅吸到帶有香料氣息的莓果味，但一入口的厚實飽滿，帶有些許杏仁、蜂蜜與煙燻的味道，讓所有頂級藏家、威士忌專家一飲就愛上，更是市場上少數標榜100%雪莉桶熟成的單一麥芽威士忌。

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創立於1823年的Mortlach慕赫酒廠，是蘇格蘭製酒重鎮達夫鎮（Dufftown）首間合法酒廠，並創立獨特的2.81次蒸餾法，原酒有著獨具特色的肉脂感，僅有少數的原酒得以用於品牌的單一麥芽威士忌，其中慕赫16年單一麥芽威士忌每回只要一上架，幾乎就被藏家掃光。

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為彰顯慕赫低調卻讓人魂牽夢縈的印象，慕赫16年單一麥芽威士忌春節限定時尚包裝，採用典雅的深藍色與大器的正紅色為包裝設計風格，兼具設計感與珍藏感，不僅適合個人私藏，年節期間與朋友聚餐時一同品嘗，無論中式、西式餐飲皆能搭配，更能代表個人絕佳品味，虎年送禮更是送出「More Luck」，代表無限希望與福氣，在虎年事業能如虎大發。

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即日起凡至指定通路購買「新春限量・慕赫More Luck禮盒」，就有機會獲得慕赫限定瓶頭，詳情請洽各指定通路 https://www.mortlach.com.tw/product_moreluck.html數量有限，贈完為止

禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒

＃ＡＤ