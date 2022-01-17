北市抽驗年節食品近一成不合格 知名飯店竹笙農藥超標

農曆春節將至，北市衛生局至賣場、餐廳、小吃店、食品行、傳統市場等地點做年節食品抽驗，共計抽驗164件，其中15件檢驗不合格、4件標示不清楚，連知名溫泉飯店都使用到農藥超標竹笙，衛生局表示，已通知販售商及進貨端業者即刻下架，農藥超標最高處2億元、重金屬不合格者最高處300萬元。

衛生局針對巴西蘑菇、竹笙、花椒、生鮮蔬果、糖果、生鮮肉及其加工品、生鮮水產及其加工品、金針、堅果加工品、烘焙食品、木耳、即食豆製品、複合式餐食、米濕製品、澱粉製品等164件做品質檢驗，其中以巴西蘑菇不合格率最高，其次為竹笙及花椒。

15件品質檢驗不合格產品，有8件竹笙分別檢出2至5項殘留農藥、3件花椒分別檢出5至7項農藥、2件蔬菜檢出1項殘留農藥超標、2件巴西蘑菇檢出1項重金屬不符食品中汙染物質及毒素衛生標準。

其中，知名溫泉業者日勝生加賀屋國際溫飯店、北平金廚、知道了茶樓等業者使用到不合格竹笙，果森林工坊（果の森林）販售百靈造型QQ堂標示添加物標示不清，衛生局表示，殘留農藥不符標準者，違反食安法第15條第1項第5款規定，可處責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。

重金屬不合格者，違反食安法第17條規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。業者未保存產品來源證明，依同法第9條及第48條第1項第3款可命其限期改正並加強其販售產品查驗。

此專案同時還執行56件包裝食品標示檢查，其中4件不合格，1件巴西蘑菇及2件花椒標示不實、1件糖果未詳列標示使用添加物，均違反食安法第22條第1項及第28條第1項規定，可處責任廠商3萬元以上、300萬元以下，或是4萬元以上、400萬元以下罰鍰，並要求回收改正違規產品，改正前不得販售。