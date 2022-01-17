年菜高油高鹽高熱量 專家：選購注意5大要點

農曆春節即將到來，民間傳統過年期間免不了準備一桌子年菜，然而年菜通常高油、高鹽、高糖、高熱量，恐增加身體負擔，北市衛生局與北市聯醫中興院區營養科團隊指出，製備或選購年菜可注意5大要點，另也可利用年節剩餘材料，製作清爽美味的「團員石頭湯鍋」，惜食又健康。

衛生局指出，年節餐餐面對滿滿年菜，常會不自覺攝取過量，造成營養失衡，民眾可掌握5大要點。第一，六大類食物兼具，每餐需適量攝取全榖雜糧類、蔬菜類、水果類、豆魚蛋肉類、油脂與堅果種子類和乳品類等，來達到均衡飲食目的。

第二，澱粉替換更營養，年菜主食建議選擇高纖維的全榖雜糧類，像是用糙米、五穀米、地瓜、金瓜（南瓜）、藜麥等來替代白米飯；第三，少油少鹽更健康，建議年菜烹調上以蒸、煮、烤、燉、滷和涼拌等取代油炸方式，另食材選擇上可選擇低脂肉類，如海鮮、雞肉或豆製品取代蹄膀、臘肉、香腸等高油、高鹽肉類。

第四，高纖蔬果好消化，根據衛福部「每日飲食指南」，建議國人每日應攝取蔬菜類3至5份、水果類2至4份，民眾準備年菜時，可選擇白蘿蔔、菇類、茼蒿、鳳梨等蔬果入菜，飯後或下午茶也可來點橘子蘋果棗子及蓮霧等當季水果，不僅增添年節氣氛又可攝取高纖維食物，避免有消化不良狀況。

第五，剩食利用多惜食，一般民眾惜食方式常以同菜餚復熱處理，但多次復熱容易改變風味、營養價值變差，為確保菜餚新鮮度與減少營養素流失，提醒菜餚吃不完務必冷藏（凍），或可做成「團圓石頭湯鍋」。

利用年菜剩餘的雞湯、大蝦、菇類製成，比起一般個人小火鍋約熱量600至800大卡，團圓石頭湯鍋熱量僅350大卡，鈉鹽及油脂含量相對較低，膳食纖維充足，詳細作法可至衛生局官網查詢。