電動車安全有虞 專家：宜慎選廠商

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】「電動車的安全議題基本上就是品質問題！」電動車近年意外頻傳，出現電動車起火難以撲滅、碰撞後產生電池漏電等狀況，電動車資深顧問、前台大機械系教授邱文祥指出，挑選電動車主要還是要靠車廠的「信譽」，新興電動車企業為了效率、成品等，較易出現便宜行事的狀況。汽車專家邱文福則表示，政府目前面對電動車還無法可管的狀況。

電動車火災難處理

電動車一旦「發火」，因為電池組的特性，就需要以大量的消防泡沫等措施才能將火勢撲滅，如美國休士頓曾經發生過特斯拉Model S火災，結果消防隊整整花了總共75噸的水才將火勢撲滅，相較過去燃油汽車火災的話，通常只要花1噸的水就可以撲滅。前台大機械系教授邱文祥指出，不僅在美國，包括中國、德國都偶有出現電動車意外。

德國一處地下停車場曾發生電動車起火事故，因為火勢難以撲滅，導致相對密閉的地下停車場出現車輛連環延燒的危險。德國國土木工程部門一度考慮禁止電動車停放在地下停車場。

汽車專家邱文福進一步表示，電動車一旦起火，需要很大量水與泡沫才能處理，並非一般的消防車就能夠處理的。他指出，過去發生過特斯拉多起車禍，幾乎都是「整台車燒光」。

碰撞意外恐觸電

有研究指出，電動車在高速碰撞的狀況下，可能造成電池碎裂，進而造成觸電意外。邱文福也說，電動車電池因為高速衝撞後產生破裂，幾乎沒辦法防止，除非電池外殼是「金剛不壞」。

前台大機械系教授邱文祥則表示，電動車的安全議題基本上就是「品質」的問題，因為電池品質不好，馬達就容易燒掉。而在行車安全方面，他指出，傳統車廠因為在防衝撞的經驗比較老道，在安全上比較能放心；而新創公司為了要搶市場，為了效率、節省成本，可能就會便宜行事，比較容易產生意外。

邱文福則說，「新興電動車企業確實對車體結構安全不夠內行」，例如電池外殼的安全設計就是很基本的要求，他指出，如果有做到相關的安全措施，就不會出現「電池攔腰折斷」的事故。他暗示，等傳統大車廠以他們的專業經驗投產電動車，安全才會更有保障。

政府難以進行管制

邱文福說，台灣目前的法規都在規範傳統燃油車，如相關排放、車體安全等，但政府對電動車「還不夠了解，無法進行限制」，這也導致車輛研究測驗中心（ARTC）對電動車這個領域也只能停看等。

邱文祥也認同指出，政府基本上「很難管制」電動車，購車者只能靠車廠的信譽，如果廠商想要省錢的話，可能就會採用品質比較差的配件，政府也無法管制。民眾面對政府難以把關電動車、安全性有疑慮的狀況時，邱文祥笑說，「民眾確實不太好挑選該買哪台電動車。」

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