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台61竹南及台3大湖春節交通最塞 公路總局公布疏運措施

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖草莓春節期間正值盛產，預判將湧入大量人車，公路總局公布台3線交通疏導措施。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖草莓春節期間正值盛產，預判將湧入大量人車，公路總局公布台3線交通疏導措施。記者范榮達／攝影

春節期間台61線西濱快速公路竹南路段，及台3線大湖地區交通，苗栗縣最塞，公路總局昨天公布疏運措施，台61線竹南路段、台3線大湖地區各射出3箭，提供用路人參考，規畫行程避免過年塞在車陣中掃興。

公路總局第二區養護工程處、西部濱海公路北區臨時工程處第四工務段，及苗栗監理站等單位，今天公布苗栗地區春節疏運措施，其中，台61線因免收費，並是國道1號、3號重要替代道路，93到96公里竹南路段北上交通尖峰時間，預估落在2月3日到5日下午2點到晚上10點，南下交通尖峰於2月1日到2日上午9點到下午1點；此外，正值草莓盛產期，台3線大湖地區交通尖峰，預估於2月1日到5日上午10點到晚上7點。

台61線竹南段交通疏導3箭，第一箭提高車流疏解，春節期間12處平交路口遞亮時制從150秒，延長到190秒或270秒，第二箭減少路口停等，2月4日、5日下午1點到深夜12點，冷水坑、中美里、保福路、垃圾掩埋場、苗11線5處平交路口封閉，第三箭打通主線瓶頸，2月3日到5日上午7點到深夜12點，封閉國道3號西濱交流道北向入口匝道。

此外，台3線大湖路段疏導第一箭時間分散，建議遊客上午10點前來，10點以後先到外圍公館、獅潭及南湖、馬那邦山等地區草莓園，第二箭空間分散，宣導苗栗採草莓不只大湖，第三箭運具分散，公共運輸搭新竹客運、金牌客運，也可以自行車探索浪漫台3線。

公路總局並在台61線設置「幸福公路」牌面導引用路人，行駛替代道路，還有可變資訊系統牌面，提供最新路況，及疏導措施，另，1月28日到2月6日實施國道客運票價、轉乘優惠，搭乘苗栗客運「台灣好行南庄線」，使用電子票證半價優惠，歡迎多多利用。

國道客運 春節

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