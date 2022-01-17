區間車擦撞追分站月台削邊20公分 台鐵恢復行車

台鐵傳出區間車擦撞月台意外，昨天一列2528班次區間車北上行經台中追分站時，突然擦撞月台，發出巨大聲響，所幸僅輕微擦傷，列車繼續行駛，旅客無人受傷。台鐵今凌晨緊急削掉月台邊緣20公分，上午行車正常，對於寬度會超過原因則還需進一步了解。

台灣鐵路局今說明，台鐵正進行「追分工鐵路雙軌化新建工程-追分車站旅運設施工程」，新設地下道施工時，需將第二月台南邊延建38米長臨時鋼構月台，以維持旅客上、下車功能。臨時月台去年8月11日鋪設完成，並經台中工務段檢查班檢查合格後正式啟用。

2528次區間列車昨天通過該處時，乘務員發現列車磨擦到月台末端，立即通報車站派員監視，並轉請台中工務段派員檢查。經工務段現勘該處有約8公分長度的磨痕，隨即再次檢查淨空。經查，該處曲線半徑寬度超過7公分，立即切除寬度超過部分；因考量安全餘裕切除長度20公分，完成改善。

台鐵局強調，已再次檢查該處月台，確保符合規定恢復列車正常運行，但對於寬度會超過則還需進一步了解；對發現通報人員及先前檢查班相關人員主管也將分別奬勵及究責。