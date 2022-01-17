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影／北榮新院長陳威明就職 郭台銘親自拜訪談合作

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
台北榮總原任院長許惠恒（左）上午在退輔會主委馮世寬（中）監交下，將印信交給新任院長陳威明（右），新院長陳威明宣示「做到五個好」。記者蘇健忠／攝影
台北榮總原任院長許惠恒（左）上午在退輔會主委馮世寬（中）監交下，將印信交給新任院長陳威明（右），新院長陳威明宣示「做到五個好」。記者蘇健忠／攝影

台北榮總新院長陳威明上午在退輔會主委馮世寬監交下，從北榮原任院長許惠恒手中接下印信。陳威明宣示「做到五個好」，第一好是希望做好防疫；第二好是要把病人和同仁照顧好，讓他們心裡感受到溫暖；第三好則是要把學生教好，多培養仁心仁術的好醫生，這對國家非常重要；第四好要把醫院的環境、軟硬體、工作氛圍營造好，北榮新的重要工程，包含新的醫療大樓、手術室都即將完工啟用，這對台灣有很大的幫助，也希望可以用最好的設備與環境照顧病人；第五好是與人共好，表示台灣是我們共同熱愛的國家，將會和其它體系密切合作，為台灣醫療一起打拚，也會和學術界與產業界一起努力，希望透過不斷創新研發，讓台灣國際醫療實力更堅強，也可以貢獻經濟。鴻海創辦人郭台銘上午也親自登門拜訪談合作，雙方進行閉門會議一個半小時，隨後低調在台北榮總副院長高壽延陪同下離去。

台北榮總新院長陳威明（左）就職，陳威明的恩師、高齡80多歲的骨科權威羅惠熙（右）也親自到場祝賀。記者蘇健忠／攝影
台北榮總新院長陳威明（左）就職，陳威明的恩師、高齡80多歲的骨科權威羅惠熙（右）也親自到場祝賀。記者蘇健忠／攝影
台北榮總新院長陳威明上午就職，鴻海創辦人郭台銘（中）親自拜訪談合作，雙方進行閉門會議一個半小時，隨後低調在台北榮總副院長高壽延（左）陪同下離去。記者蘇健忠／攝影
台北榮總新院長陳威明上午就職，鴻海創辦人郭台銘（中）親自拜訪談合作，雙方進行閉門會議一個半小時，隨後低調在台北榮總副院長高壽延（左）陪同下離去。記者蘇健忠／攝影
台北榮總原任院長許惠恒（前左七）上午在退輔會主委馮世寬（前左六）監交下，將印信交給新任院長陳威明（前左五），新院長陳威明宣示「做到五個好」。記者蘇健忠／攝影
台北榮總原任院長許惠恒（前左七）上午在退輔會主委馮世寬（前左六）監交下，將印信交給新任院長陳威明（前左五），新院長陳威明宣示「做到五個好」。記者蘇健忠／攝影
台北榮總院長陳威明（右）上午就職，妻子林佩玉（左）連袂出席，陳特別提到妻子曾幫自己的雙眼動手術，也總是給予支持與包容他深夜才返家，有時還會為他煮麵，讓他感覺非常幸福。記者蘇健忠／攝影
台北榮總院長陳威明（右）上午就職，妻子林佩玉（左）連袂出席，陳特別提到妻子曾幫自己的雙眼動手術，也總是給予支持與包容他深夜才返家，有時還會為他煮麵，讓他感覺非常幸福。記者蘇健忠／攝影

榮總 馮世寬

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