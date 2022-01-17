北榮院長順利交接 新院長陳威明期許「五好」

歷經一年半白色巨塔風波，原台北榮總副院長陳威明昨天順利接任北榮院長，並於今天舉行新任院長布達典禮。原任院長許惠恒在退輔會主委馮世寬監交下，將印信交給新任院長陳威明。陳威明也期許「五好」，盼接下院長後能將防疫做好、將病人同仁照顧好、學生教好、把醫院軟硬體建設好，最後則是與人共好。

北榮前院長張德明於2020年7月16日退休，當時接任院長為呼聲最高的「雙陳」副院長，陳威明與陳適安兩人在各自專業領域上均為一時之選，在臨床、學術上皆有有頂尖成就，因此雙方人馬私下較勁，展開院長之爭。

院長人選的決定一路懸而未決，直至去年1月15才日由台中榮總院長許惠恒北上接北榮院長，陳適安高升中榮院長，而陳威明繼續留任副院長。

經過一年，陳威明終於順利接掌院長。今天的交接布達典禮盛大，慶賀花籃從周日開始就陸續送到北榮中正樓四樓，布滿整條走道。

陳威明為國立陽明大學醫學系畢業，也是首位陽明醫學院接任院長的校友，被視為血統純正。陳威明是國內骨科專家，迄今完成三萬餘例骨科手術，照顧台灣半數以上的骨肉瘤病患，更帶領團隊搶救紐西蘭毛利國王糖尿病壞死腳趾免於截肢。

去年五月間，台灣爆發本土疫情，陳威明也率領北榮團隊協助防疫，帶隊前往京元電子廠協助篩檢，短短18小時內完成5000人PCR採檢任務；北農群聚感染事件時，也率隊至台北濱江果菜市場協助採檢，單日採檢3000人次。

馮世寬便於典禮中透露，之所以選擇陳威明接任院長，就是看到陳威明傳來的採檢現場照，覺得陳早出晚歸非常辛苦，「眼淚當場掉在手機上」。

對於許惠恆遠從中榮前來救火，馮世寬也不忘感謝許一年來的付出，向現場喊話「北榮讚！許院長讚！」許、陳兩任院長順利交接。

陳威明表示，新職是一個責任與壓力的開始，北榮在歷任院長和許多前輩的擘劃與經營之下，有輝煌的成就，個人將秉持優良的歷史傳統，全力以赴，完成長官交付的任務與要求。

他也提到上任後要做到「五好」。一是把「防疫做好」，尤其張院長和許院長成功守住上半場，一定會帶領同仁繼續努力，提供更多的醫療量能來幫助國家；第二個要「把病人和同仁照顧好」，讓他們心裡面感受到溫暖；第三個是「把學生教好」，多培養一些仁心仁術的好醫生；第四個是「將醫院環境軟硬體和工作氛圍營造好」，用最好的設備和環境來照顧病人；第五則是「與人共好」，台灣是我們共同熱愛的國家，會跟其他體系密切合作，為台灣醫療一起打拼。

現場除退輔會及院內同仁同來祝賀陳威明接任院長外，陳威明的恩師、高齡80多歲的骨科權威羅惠熙也親自到場祝賀。