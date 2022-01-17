明起受東北季風影響 北台灣天氣濕涼有局部雨

氣象專家吳德榮在「三立準氣象老大洩天機」指出，本周無強冷空氣，明起至周三受東北季風南下影響，北部、東半部轉為濕涼有雨的天氣，周五、六天氣仍不穩定，局部地區仍有短暫降雨機率，下周日、一鋒面與東北季風南下，北台再轉濕涼天氣。

吳德榮表示，今晨冷空氣已減弱，無「輻射冷卻」作用。其他各地區的平地最低氣溫，中部(台中清水區)15.4度，南部(高雄大樹區)16.0度，東部(花蓮壽豐鄉)15.9度。

本周天氣方面，吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，本周無強冷空氣；今日「鋒面」通過，北部、東半部局部短暫雨，中部亦有零星短暫降雨的機率；北台氣溫略降、轉濕涼，中南部白天舒適早晚涼。各地氣溫：北部14至21度，中部15至24度，南部16至26度，東部16至24度。

明日、周三「東北季風」南下，北部及東半部有局部雨，中部仍有零星短暫降雨的機率；北台濕涼，中部氣溫略降、南部舒適早晚偏涼。周四仍受「東北季風」影響，大台北及東半部仍有局部短暫雨，北台雲多偏涼，新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮表示，周五、六轉東南風，天氣回暖、水氣多，易有霧，大氣不穩定，局部地區有短暫降雨的機率。下周日另一「鋒面」及「東北季風」南下，北部、東半部轉局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率；冷空氣不多、北台轉濕涼。但模式期末的模擬，還在調整，需持續觀察。