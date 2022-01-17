女童泌尿道感染發燒畏寒 險併發敗血性休克

一名國小女童連續兩天發燒、畏寒、解尿疼痛，醫師安排電腦斷層檢查，影像顯示雙側腎臟發炎，左腎膿瘍，且血液培養出大腸桿菌，表示細菌已自泌尿系統突破進入全身循環中，若延誤治療，恐併發敗血性休克。所幸經過抗生素治療後已無大礙。

長安醫院小兒科醫師韓舒萍說，泌尿道感染如果不及時治療，恐引發腎臟發炎、更嚴重者會造成腎臟膿瘍或菌血症。反覆腎臟發炎感染會使腎臟纖維化與降低腎臟功能；腎臟膿瘍如無法順利以抗生素或引流控制病情，恐將受感染的腎臟以手術切除。幸好女童積極配合檢查與治療，腎臟膿瘍也順利恢復，追蹤並未影響到腎臟功能。

韓舒萍說，泌尿道感染在小兒科是相當常見的疾病，由於女性的尿道比男孩子短，所以較易患上尿道炎。受感染的兒童多半會抱怨尿急、頻尿或解尿疼痛，若嚴重感染可能會有發燒症狀，好發於憋尿或有泌尿道結構異常的孩童。嬰兒期的泌尿道感染不易察覺，多半只有發燒症狀，家長可能會聞到尿液有異味的情形，經常需要配合尿液檢查才有辦法診斷。

兒童泌尿道感染治療首重多喝水，抗生素治療需要一個療程，若高燒不退或併有腹痛噁心嘔吐或口服水分與藥物困難，則建議靜脈輸液與針劑治療。

韓舒萍提醒，泌尿道感染是預防重於治療，建議多喝水、勿憋尿。也建議孩童想上廁所就勇敢去排尿，千萬不要害羞或害怕，同時呼籲家長提醒女孩子如廁後，使用衛生紙擦拭方向要由前往後擦，勿將糞便帶往尿道口，以減少感染風險。