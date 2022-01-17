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「我就是個偏鄉醫師！」 他每周百公里奔波看診服務台東

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
林太仁自詡為偏鄉醫師，每周駕車百公里來回奔波看診、服務台東。記者卜敏正／翻攝
林太仁自詡為偏鄉醫師，每周駕車百公里來回奔波看診、服務台東。記者卜敏正／翻攝

長期在北部執醫神經內科醫師林太仁，去年底電話連絡衛福部台東醫院，詢問能否能前往台東服務，本月7日他已開始在台東市區和成功鎮間，百公里來回奔波，為失智、中風長輩和受到疼痛困擾患者服務，林太仁對於長途開車辛苦看診，他笑著說「我就是個偏鄉醫師嘛！」

林太仁從長庚醫學院學士後醫學系畢業後，接受林口長庚醫院及台北市立仁愛醫院訓練，民國88年在台北市立陽明醫院升任神經科主治醫師開始為病人服務，因為1名老先生，搭了1.5小時車程、翻山越嶺來看診，觸動他走入偏鄉的情感。

林太仁說，約21年前，一名老先生走進診間，看起來有點疲憊，並表示特別從金山來就醫，林太仁才驚訝發現，當時金山鄉沒有醫療資源，看診必須搭公車翻山越嶺，陽金公路上顛簸一個半小時才能到達醫院，從此他對遠途病患更關照，也發現不少病人來自三芝、石門、萬里、貢寮等北海岸。

他說，5年後金山醫院成立，他每周都支援金山醫院看診，長達15年不曾間斷，去年疫情緩和期間到東部旅遊，對台東秀麗山水心生嚮往，也希望服務更多台東高齡長者。

林太仁說，擔任平溪衛生所主任期間，服務許多高齡患者，曾診療過105歲人瑞，對於長者，可用簡單比喻讓患者了解複雜病理，「歐吉桑我跟你講，你這個失腦（失智）就是腦裡面廢物（代謝）謀法度排解啦」，短短幾句話讓患者明白腦部退化問題。

林太仁自詡為偏鄉醫師，每周駕車百公里來回奔波看診、服務台東。記者卜敏正／翻攝
林太仁自詡為偏鄉醫師，每周駕車百公里來回奔波看診、服務台東。記者卜敏正／翻攝

台東 患者 金山

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