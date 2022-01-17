老字號星級飯店變身改造 寵愛老顧客款待新朋友

走過疫情低谷，高雄近來成為國旅首選，加上一波波大型活動加持，飯店喜迎人潮，近來本土疫情升溫，各飯店嚴陣以待，落實清消，要讓客人住得安心。

去年十月國慶焰火、年底連四場五月天、伍佰跨年演唱，緊接著台灣燈會2月1日即將展開，場場重量級展演活動落腳高雄愛河灣，讓海洋首都成為全國矚目焦點。

位於市中心的漢來飯店近期完成變身改裝，兼具知性、溫馨與質感，讓人驚豔。坐落在港景第一排的漢來大飯店有得天獨厚地理位置，緊鄰亞洲新灣區，面對高雄流行音樂中心，也能徒步到愛河灣、駁二特區。

漢來大飯店邁入26年，接待過歷任國內外首領與國際政商名流，即使面對疫情嚴峻挑戰，去年底毅然決然進行大規模變身改裝，近日完成第一階段。新客房整體空間採用大量銀灰冷色調與局部刷金裝飾，並配置褐棕色系柚木傢俱，營造典雅知性的輕奢風格，帶給入住漢來的旅客完全放鬆安心，讓心返回寧靜的家。

漢來大飯店副總經理陳素娟說，秉持「超越顧客期待」經營理念，飯店此次大型改裝著重空間舒適感與服務提升，新客房融入智能科技設備，添加小美犀語音互動角色，一聲令下可以播放音樂、設定鬧鐘、講笑話、詢問旅館週邊景點等。被視為古董珍藏版的電視大櫃，全面更換為長達280公分合併電視與書桌的多功能櫃，讓房間視野更為寬闊，搭配全新50吋液晶智能電視、膠囊咖啡機等，延續典雅知性風格的新客房，質感升級。

45樓層高的漢來大飯店將高樓層好視野空間留給飯店客人，居高臨下可俯瞰大高雄全景，高雄港、旗津、駁二特區、西子灣、壽山自然公園等景觀盡收眼底。值得一提的是，近來高雄大力推行光影美學展演，位於高雄流行音樂中心周圍的愛河灣沿岸，此區正好與飯店串連相望，醉心港景不必遠求。