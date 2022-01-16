連鎖超商速食店明年可免費借循環杯 未來擬納手搖飲店

環保署去年底預告修法，首度要求連鎖超商及速食店，明年起至少5%門市可免費讓消費者借用「循環杯」，2025年更要擴及30%門市，但飲料杯用量最大的手搖飲店未納入，遭疑影響成效。環保署表示，等到循環杯機制建立夠大規模，未來將納入手搖飲店。

台灣每年使用超過15億個一次性飲料杯，是台灣海廢常見項目，環保署去年預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，今年七月起所有飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質飲料杯，連鎖超商、速食店明年起要逐年擴大循環杯借用規模，盼2025年一次性飲料杯減量25%。

環保署表示，循環杯在台灣仍是較創新的模式，初期要耗費較高的成本跟心力建置，因此先以大型的連鎖速食店、超商為主，不過手搖飲店未來仍會納入規畫，當循環杯市場規模夠大，就可以複製到手搖飲店。

草案也規定，飲料店、速食店、便利商店及超級市場等四大連鎖業者，今年七月起須提供自備環保杯的消費者5元以上優惠，是十年來首度調升。環保署近期調查，逾六成民眾價差5元就願意自備環保杯，以40至49歲族群為最多；但仍有二成四民眾「無論如何都不會自備環保杯」，30至39歲族群占比三成四為最多。

看守台灣協會祕書長謝和霖表示，很可惜此次草案未規定手搖飲店應建置循環杯，未來可循序漸進推動，不過台灣手搖飲店空間多半不足，建議跟附近閒置商家租用回收點，甚至跟資源回收個體戶合作，逐步建立機制跟配套。

謝和霖說，減廢政策進退維谷，能夠小步前進已不容易，草案僅授權地方可禁用塑膠杯，但現在很多紙杯含有塑膠淋膜，回收上也相當不易，應該授權地方政府也可禁用含塑膠淋膜的紙杯，政策才能更有彈性。

綠色和平專案主任張凱婷表示，肯定環保署減少一次性飲料杯的政策方向及精神，但目前設定的減量目標太低，難以達成台灣過去宣示的2030年全面禁用一次性塑膠飲料杯期程，至少2025年要先減半；且台灣飲料銷售數量逐年成長，只看當年度減量數據並不準確，應比照歐盟等國家盡快設定「基準年」，才能避免飲料杯總用量不斷增加。

今年七月將禁用保麗龍杯，張凱婷說，其他材質飲料杯是否禁用由地方政府訂定，但環保署草案應說明最晚何時提報；草案也針對疫情設定例外條款，店家可暫停提供循環杯，但近年因疫情因素各種廢棄物大增，應反思「無接觸式消費」，才能兼顧防疫與減廢。