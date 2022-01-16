一張圖看天氣！鋒面冷空氣包夾全台濕涼 趁這兩天追雪

中央氣象局預報，未來一周受到華南水氣東移通過影響，再加上東北季風帶來涼冷空氣，北部、東半部容易下雨、天氣偏涼，中南部也有局部降雨機率，本周出門都要攜帶雨具，以備不時之需。

氣象局提醒，周一下午起東北風明顯增強，沿海及各離島易有8至10級強陣風，海面風浪亦明顯增大，活動要注意安全。另外，周二、周三如溫度、水氣條件配合，3000公尺以上高山將有降雪機率。

氣象局表示，周一鋒面通過、東北季風增強、周二華南雲雨區東移，迎風面北部及東半部易有短暫雨 ，尤其北台灣天氣明顯轉涼，記得外出多添衣物。中南部地區也有局部短暫雨 ，早晚偏涼。

周三、周四水氣稍減，東半部地區仍有短暫雨 ，北部地區及中南部山區降雨較為局部短暫，中南部平地降雨機率逐漸減小，周三多雲、周四偶有透光。北、東天氣持續偏冷涼，中南部早晚偏涼，建議適時調整衣著。