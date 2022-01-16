高屏宜花東海嘯水位「亮黃燈」？ 鄭明典揭台灣影響

東加海底火山噴發，日本氣象廳今發布海嘯警報，中央氣象局長鄭明典在臉書出示海嘯波高彙整表，高屏宜花東等地最高海嘯水位為「黃色」，台灣影響很輕微。氣象局表示，「黃色」是人在海中會感受強大水流，「橘色」以上將有建築物被淹沒。

氣象局預報員趙竑表示，海嘯波高分為三級，0.2米至1米為「黃色」，人在海中會感受到強大的水流，但主要影響的是沿岸漁業養殖；1米至3米為「橘色」，這時就需要警戒，較低建築物可能會被淹沒；3米以上都是「紅色」，所有建築物都會被淹沒，因此海嘯波高顯示為「橘色」以上才會出現明顯影響。

根據鄭明典提供的「台灣偵測區域海嘯波高彙整表」，有8處被標示為「黃色」，其中海嘯水位最高的是屏東縣後壁湖0.4米，其次是台東縣蘭嶼0.38米，另外宜蘭縣烏石也有0.36米、蘇澳0.31米，花蓮0.29米、台東縣成功0.25米、高雄0.24米。

另外，圖表顯示桃園市竹圍也有0.34米，不過氣象局表示，該處數值錯誤，不宜參考。

鄭明典指出，這是近岸監測數據，並非標準海嘯波高，0.1米以下屬於雜訊範圍，0.2米以上才標示黃色海嘯訊號。有網友詢問台灣是否算被波及，鄭明典回應，「很輕微」。