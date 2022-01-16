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雙和醫院引進「神波刀」治療顫抖症 免憂手術引併發症
「原發性顫抖症」病患常因肢體顫抖而嚴重影響生活，衛福部雙和醫院引進「神波刀」，透過非侵入性治療免去傳統併發症問題，為病患們帶來安全及有效的治療，重回正常生活。
「原發性顫抖症」是最常見的動作障礙疾病，嚴重影響日常生活，包含無法順利執行刷牙、使用筷子湯匙等簡單動作，更多民眾的工作及社交活動因此遭衝擊，比如餐敘聚會等，手拿起杯子時顫抖不已，讓氣氛有些尷尬。
雙和醫院指出，醫院引進「磁振造影導航聚焦超音波」來治療「原發性顫抖症」，該技術又簡稱「神波刀」，是一項非侵入性治療，過程中病患不需要全身或半身麻醉，也無需打開頭蓋骨，因此不會有感染及腦出血等併發症問題，為病患們帶來安全及有效的治療，盼造福更多病患。
病友楊小姐表示，過去因手抖問題很怕至銀行辦理業務，就連最基本的簽名都困難重重，長期下來生活品質受到很大的影響，很感謝雙和醫院的治療。
另外，雙和醫院也以幽默風格搭配網路上最熱門的影集的方式，製播《雙魚遊戲》衛教影片（https://youtu.be/j4Ltrs4NpCg），加深民眾對於「原發性顫抖症」的辨識能力及有效快速的治療方式，並在未來持續於各大平台做宣導。
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