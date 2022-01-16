雙和醫院引進「神波刀」治療顫抖症 免憂手術引併發症

「原發性顫抖症」病患常因肢體顫抖而嚴重影響生活，衛福部雙和醫院引進「神波刀」，透過非侵入性治療免去傳統併發症問題，為病患們帶來安全及有效的治療，重回正常生活。

「原發性顫抖症」是最常見的動作障礙疾病，嚴重影響日常生活，包含無法順利執行刷牙、使用筷子湯匙等簡單動作，更多民眾的工作及社交活動因此遭衝擊，比如餐敘聚會等，手拿起杯子時顫抖不已，讓氣氛有些尷尬。

雙和醫院指出，醫院引進「磁振造影導航聚焦超音波」來治療「原發性顫抖症」，該技術又簡稱「神波刀」，是一項非侵入性治療，過程中病患不需要全身或半身麻醉，也無需打開頭蓋骨，因此不會有感染及腦出血等併發症問題，為病患們帶來安全及有效的治療，盼造福更多病患。

病友楊小姐表示，過去因手抖問題很怕至銀行辦理業務，就連最基本的簽名都困難重重，長期下來生活品質受到很大的影響，很感謝雙和醫院的治療。