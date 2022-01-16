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中午前南台灣空汙亮橘燈 午後可望好轉

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄今天上午空品不佳，高雄市環保局「空品報你知」觀測提醒，今天戶外空氣品質指標AQI趨勢中午前是「橘色提醒」，中午過後漸轉為普通等級。記者王慧瑛／攝影
高雄今天上午空品不佳，高雄市環保局「空品報你知」觀測提醒，今天戶外空氣品質指標AQI趨勢中午前是「橘色提醒」，中午過後漸轉為普通等級。記者王慧瑛／攝影

高雄今天上午空品不佳，高雄市環保局「空品報你知」觀測提醒，今天戶外空氣品質指標AQI趨勢中午前是「橘色提醒」，中午過後漸轉為普通等級，上半天要減少戶外劇烈運動，日夜溫差大，早出晚歸要注意衣物穿搭保暖

高雄市環保局表示，受到東風影響，西半部風速相當微弱，或只有微弱陸風（東北風）導引汙染物擴散，再加上垂直擴散條件受輻射冷看效應抑制，西南部陸地混合層高度研判可能小於400m，根據今天上午空品監測顯示，雲林以南區域AQI多轉為「橘色提醒」。根據上述大氣條件及模擬，空品在中午後大氣條件改善，將逐漸恢復穩定。

中午前西半部風速偏弱，近中午偏北風增強，可能導引上風處縣市汙染物往南移動，暫時累積在高雄市，AQI為「橘色提醒」為主。中午過後大環境偏北風再增強，大氣垂直擴散條件也轉好，各地AQI將由「橘色提醒」逐漸轉為「普通」。

為幫空汙問題減壓，去年10月1日起，2部機組環保停機、2部機組降載。室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%。

高雄市 保暖 雲林

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