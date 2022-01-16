中午前南台灣空汙亮橘燈 午後可望好轉

台中捷運公司2018年舉辦招考甄選，遭投訴考試不公，監委立案調查，還真的查出有2人低分錄取，詭異的是，當初的考試資料中捷公司並未留存，到底誰動手腳讓低分錄取，竟成懸案。 無獨有偶，高雄市警局前三線一星督察孫啟義，被控包庇劉男開的色情小吃店，業者言之鑿鑿指孫關說有效臨檢才變少，於是任其「吃銅吃鐵」索賄無度，監委調查結果日前出爐，又是因為關鍵資料遺失，以查無證據結案。基層員警說，這種完美切割會越來越多，辦不出來有兩種可能，不是能力不足，就是不想辦下去，難道是怕燒到誰？

2022-01-16 12:54