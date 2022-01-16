空汙拉警報 今中南部23站空品亮橘燈、台南紅害

環保署監測，今天上午10時全台有23個空品測站為橘色警戒，集中在彰化到高雄地區，台南還有1站出現「紅害」。環保署表示，今天上午中部以南地區風速偏弱，擴散條件差，易有汙染物累積，午後風速增強，各地擴散條件轉佳，空氣品質可望好轉。

17日將有鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為東北風，環保署表示，中部以北空品區擴散條件普通，午起易有降雨發生，空氣品質逐漸轉佳；雲嘉南至高屏空品區位在下風處，稍易累積汙染物。北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

18日受東北季風及華南雲雨區影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，南部地區位於下風處，稍易累積汙染物。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏空品區短時間可能達橘色提醒等級。