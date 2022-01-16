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日本海嘯會影響台灣？ 氣象粉專強調：避免靠近海邊！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本氣象廳發布海嘯警報，氣象粉專呼籲台灣民眾「白天還是避免靠近海邊喔！」（圖／翻攝自NHK新聞網）
日本氣象廳發布海嘯警報，氣象粉專呼籲台灣民眾「白天還是避免靠近海邊喔！」（圖／翻攝自NHK新聞網）

東加王國海底火山在14日、15日爆發，日本氣象廳對鹿兒島縣奄美群島、吐噶喇群島、岩手縣發布海嘯警報，呼籲民眾盡快逃往高處避難。至於台灣會不會受到影響，根據氣象粉專指出「危機尚未解除之前，務必提高警覺」。

南太平洋東加海底火山爆發以後，日本氣象廳在16日對鹿兒島縣奄美群島、吐噶喇群島、岩手縣發布海嘯警報，並指出「岩手縣海嘯估計高度達3米」，很多人擔心台灣會不會也受影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」在臉書指出，宜蘭、基隆、台北、花蓮、台東、蘭嶼、綠島等，是否會有海嘯威脅，仍需持續監視，危機尚未解除之前，務必提高警覺，「尤其是16日清晨至上午，要特別注意」。

不過，稍早「台灣颱風論壇｜天氣特急 」又更新情況，指出海嘯已經陸續抵達日本、俄羅斯東岸、美國加州、加拿大等地，目前海嘯整體威脅已經降低，「台灣的威脅也可以說大致解除，但今天白天還是避免靠近海邊喔！」

中央氣象局長鄭明典在臉書指出，台灣的測站也能感受到衝擊波的訊號，但有粉絲詢問「請問那台灣會有海嘯嗎？」鄭明典回應：「台灣幾乎無感」。

海嘯 日本

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