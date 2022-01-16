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東加火山爆發日發海嘯警報 氣象局：我未觀測到海嘯波

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台北、花蓮和台東站的氣壓變化，昨晚8點左右記錄到的衝擊波。圖／取自鄭明典臉書
台北、花蓮和台東站的氣壓變化，昨晚8點左右記錄到的衝擊波。圖／取自鄭明典臉書

東加海底火山噴發，日本氣象廳今天凌晨緊急發布海嘯警報，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台北、花蓮、台東也測到「衝擊波」。氣象局表示，台灣並未觀測到海嘯波訊號，衝擊波是指氣壓值的上下震盪變動，不會對台灣造成影響。

氣象局預報員趙竑今天表示，氣象局潮位站的觀測訊號，目前並未明顯觀測到海嘯波訊號，「衝擊波」的意思是說氣壓值有上下震盪變化，氣象局測站氣壓從昨天下午到晚上期間，氣壓值明顯往上提升、增高，之後又出現下降的情形，但這只有造成氣壓值上升，並未對台灣造成直接影響。

趙竑表示，今天大環境偏東風到東南風，花蓮、台東、恆春半島有局部降雨，其他地區晴朗穩定，各地高溫約22度至25度。不過，今天下半天天氣將有變化，北方水氣往台灣移動，大台北地區及宜蘭會有局部短暫雨，其中宜蘭降雨範圍稍微廣泛。

今天下午台灣附近風力增強，雲林以北、澎湖、金門、馬祖容易出現較強陣風，且沿海風浪大，海邊活動要留意安全。

趙竑表示，周一開始，將有一道鋒面通過台灣附近，之後東北季風增強，周二到周四都會受到東北季風影響，周五、周六冷空氣才會減弱。另外，周一華南水氣活躍，一直到周六這段期間，台灣附近降雨機率都提高，北部、東半部有廣泛性短暫雨，中部地區及南部山區也有局部降雨，其中周一、周二是水氣最多的時間，連南部平地都偶爾會有零星飄雨。

冷空氣影響最強的時間點在周一晚上到周二白天，趙竑說，屆時各地低溫僅14度到16度，沿海空曠地區、近山區平地還會再降一度；高溫部分，北部地區及宜蘭約16度到19度，中部地區及花蓮為20度到22度，南部地區23度到25度，中部以北及花蓮以北地區感受較為明顯。

氣象局 花蓮 宜蘭

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