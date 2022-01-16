午後逐漸轉陰雨溼涼天氣 鋒面明天通過

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，上午溫度在日照下將回升，北部感受較舒適，中南部則有熱的感覺，日夜溫差較大。

柯聿寧說，今天下半天開始東北部逐漸有低壓波動發展，華南至華中則有鋒面雲系東移接近，東北季風也開始增強，苗栗以北雲量將增多，北部迎風面有短暫雨機會，天氣逐漸轉陰雨濕涼。

柯聿寧表示，鋒面約於明上半天通過，通過後華南地區仍有雲系接續移入，明天至周三上半天大致都受到東北季風及華南水氣影響，北部天氣持續陰雨，西半部也有短暫陣雨的機會，雖然冷空氣強度不強，但由於天氣較陰，水氣又多，大致都是偏涼、冷的感覺。

柯聿寧說，預計周三下半天周四大氣中層有乾空氣移入，西半部天氣將好轉，日夜溫差再度擴大，東北部則持續受東北季風影響，天氣仍較陰雨，北部溫度小幅度回升。

周五轉偏東風環境，各地溫度回升較多，但在東北部又再度有低壓波動發展，華南則有雲系或鋒面發展東移，大氣不穩定的程度比明、後兩天這波華南雲系還高。

周五晚間至周六上半天不穩定環境通過，東半部有局部較大雨勢發生機會，西半部也有對流雲系移入帶來短暫陣雨的機會，不過這種不穩定的環境，模式對對流系統的掌握度也較低，降雨分布變動大，可以等3、4天再關注。

空氣品質方面，今天上半天為偏東風環境，中南部空氣品質較差，台南有出現紅害等級，今晚到周二的東北季風漸增強，還是有挾帶一些境外汙染移入，不過這次北方也有鋒面及華南雲系降雨，上游在雨除作用下，汙染物有機會減少，對台灣的影響可能較不明顯，至少不會像上周兩次移入時都達到紅害等級。