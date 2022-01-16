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隔2天到西堤餐廳也確診 此波隔離恐攀2千人

天氣回暖把握好天氣 吳德榮：明天鋒面通過

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天天氣續回暖；白天舒適、晚微冷，日夜溫差大。記者黃義書／攝影
今天天氣續回暖；白天舒適、晚微冷，日夜溫差大。記者黃義書／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天天氣續回暖；白天舒適、晚微冷，日夜溫差大。西半部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。北部12至25度，中部11至27度，南部12至28度，東部13至25度。

吳德榮說，本周無強冷空氣；明天鋒面通過，北部、東半部轉局部短暫雨，中部亦有局部短暫雨的機率；北台灣氣溫略降轉濕涼。

周二、周三東北季風南下，北部及東半部有局部雨，中部仍有局部短暫雨的機率；北台灣濕涼，中部氣溫略降、南部舒適，早晚偏涼。

周四仍受東北季風影響，東半部及大台北東側仍有局部短暫雨，北台灣雲多偏涼，新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，周五轉東南風，天氣回暖，西晴東偶雨，晨間易有霧；周六另一鋒面（短波）快速通過，大氣不穩定，帶來局部短暫陣性降雨的機率。但為模式的第6、7天模擬，還需持續觀察。

吳德榮 東北季風

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