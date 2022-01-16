電動自行車無車牌難執法納管 立法院建議比照機車管理

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

外型與行車效率接近機車的電動自行車，近來成新型態代步工具，也衍生諸多交通問題。但因電動自行車仍以自行車管理，沒有車牌，各種違規、肇事頻傳卻難以究責。立法院法制局建議，應比照機車監理模式管理。

法制局表示，未來應強制電動自行車辦理登記、領用牌照及懸掛號牌，且投保汽車責任保險，俾提升執法及管理效能，保障相關用路人之安全。

節能運具興起，遊走在自行車與機車規格間的電動自行車，也跟著成為代步工具新寵。

立法院法制局引述新北市政府交通局統計，電動自行車違規件數，2020年新北市全市取締554件，去年光1至10月更已有1055件，增幅達九成；死傷事故2020年有247件，去年全年也增加43%，達354件。

分析新北市電動自行車違規樣態，以「未戴安全帽」最多，「闖紅燈、違規左右轉」次之。肇事原因則以「違反號誌管制或指揮」、「轉彎未依規定」、「變換車道或方向不當」、「超速行駛」及「逆向行駛」為主。

因電動自行車不需駕照、免掛車牌、免繳牌照稅、燃料費，電動自行車成為長者、學生及外籍移工常用的交通工具，違規族群中就有六成是外籍人士。

高雄市政府交通局統計，2020年高雄市全市電動自行車事故有886件，去年1至7月也已達521件，導致4人死亡及606人受傷。法制局認為，隨使用率攀高，電動自行車違規情形也與日俱增，問題日益嚴重。

法制局表示，電動自行車外觀與機車相似，但目前只要進行型式安全審驗，貼上紅色閃電審驗合格標章即可上路行駛，導致使用數量快速增加，違規肇事案件不斷上升；但又因未懸掛車牌，實務上難以透過科技執法照相取締。

此外，電動自行車目前未納入強制汽車責任保險範圍，意外肇事後又導致特別補償基金將因受害者求償而虧損。法務局建議，主管機關應修法比照機車監理模式，強制電動自行車辦理登記、領用牌照及懸掛號牌，且投保汽車責任保險，提升執法及管理效能，保障用路人安全。

電動自行車 保險

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