上班必塞 國1桃園交流道將設南下車輛專用道

國道1號桃園交流道每逢上班尖峰時段必塞，導致周邊平面道路交通紊亂。桃園市交通局與公路總局第一養護工程處合作，計畫在蘆竹區新南二路桃園往蘆竹方向畫設高速公路南下專用道，預計26日起實施分流。

桃園市交通局指出，桃園交流道是桃園市主要聯外交流道，近年隨著人口移入及通勤需求，尖峰時段大量車潮常造成匝道口前的新南路二段壅塞，另有些民眾經新南二路上方的國門陸橋想駛入南下車道，也經常與橋下直行車發生會車爭議或危險，車流回堵造成北上車流也受阻，因此研議增設專用車道。

交通局指出，專用道將從新南二路剛過北上匝道口的路段開始劃設，沿線為雙白線，實施之後，南下車輛不受平面號誌管制。影響最大的是國門陸橋下橋車輛禁止切入專用道，其次為新南二路往蘆竹方向的機車會因為一般道路縮減而須與汽車共用道路，此部分將等實施後滾動檢討改進。