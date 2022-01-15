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水保局農特產於泰安服務區開賣 「喔熊」聯名商品同步上架

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
農委會水保局台中分局於台中泰安服務區商場設置「山守現道之驛」直賣所開幕。圖／參山國家風景區管理處提供
農委會水保局台中分局於台中泰安服務區商場設置「山守現道之驛」直賣所開幕。圖／參山國家風景區管理處提供

農委會水保局台中分局為推廣優質農特產，今天上午於台中泰安服務區商場舉辦「山守現道之驛」直賣所開幕活動，現場不只有農村好物，參山處也將台灣觀光代言人「喔熊」的聯名商品同步上架。即日起至2月28日前，更有「滿百送百折價券」、「滿額再送喔熊旅行袋或小農好物」等多重好康優惠，邀請民眾一同支持在地優質農特產品。

水保局台中分局長邱啓芳、參山處長曹忠猷、臺中市觀旅局副局長陳育政、農業局科長李代娟、山守現農村再生協進會理事長廖明世、台灣觀光旅行業交流協會理事長鄭育麟與農村產業夥伴，一同參與現場的草莓慶典銷售活動，並見證國道服務區首間，「山守現」與「喔熊」聯名的商品銷售據點開幕。

參山處長曹忠猷表示，原先僅有線上販售的「喔熊夢工廠」購物商城，首次於線下實體店面販售；這次與水保局台中分局的合作，結合了觀旅局、農業局彼此不同面向的資源，相互行銷、彼此推廣，一加一大於三的多贏成效，希望將農村好物與山守現認證的台灣在地優質農產，推廣給大家。

水保局台中分局長邱啓芳表示，目前正在積極與統一超商洽談合作，希望能提高農特集貨物流效率，讓「山守現」品牌進駐泰安服務區商場，成為「山守現道之驛」區域集貨物流平台，除了加速集貨物流效率外，更能作為重要的採購、取貨點，甚至還能透過賣場空間，舉辦簡單的食農體驗或講座，推廣中苗農村的深度體驗。

今天起至2月28日，參山處推出全館消費滿百，即可獲得100元的喔熊夢工場網路商城折價券；滿千再送喔熊旅行袋(限量50個)；水保局台中分局也祭出單筆消費滿500元，就送大人物豆奶1瓶；消費滿1000元，再送價值百元以上小農好物1份，數量送完為止；館內消費還可登錄農遊卷抽獎活動，好康獎不完。更多喔熊聯名商品與山守現認證好物資訊，請上「喔熊夢工廠」主題館與「山守現 臺灣農產直賣所」網站查詢。

農委會水保局台中分局於台中泰安服務區商場設置「山守現道之驛」直賣所開幕。圖／參山國家風景區管理處提供
農委會水保局台中分局於台中泰安服務區商場設置「山守現道之驛」直賣所開幕。圖／參山國家風景區管理處提供
泰安服務區商場設置「山守現道之驛」直賣所販售優質農產品。圖／參山國家風景區管理處提供
泰安服務區商場設置「山守現道之驛」直賣所販售優質農產品。圖／參山國家風景區管理處提供

水保局

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