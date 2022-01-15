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轉個彎就到日本！桃源寶山櫻花季盛大開幕

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市桃源區寶山櫻花公園吉野櫻、河津櫻盛開，民眾見到滿山櫻花，直呼轉個彎就到日本。記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區寶山櫻花公園吉野櫻、河津櫻盛開，民眾見到滿山櫻花，直呼轉個彎就到日本。記者陳玫伶／攝影

高雄市桃源區寶山櫻花公園的櫻花已盛開，桃源區公所今舉辦「111年度櫻花季～櫻為與你相遇」開幕活動，區長謝英雄表示，寶山櫻花種植面積約5至10公頃，目前吉野櫻與河津櫻已完全盛開，尤其今年天氣適宜，櫻花大爆發，邀民眾假日前往賞櫻、喝山茶。

寶山櫻花公園今吸引上百名遊客前往，接駁站、停車場人潮滿滿，一見到整片粉色櫻花忍不住驚呼「轉個彎就到日本」，還有民眾扮成知名動漫鬼滅之刃的角色炭治郎與彌豆子在櫻花樹下合影。活動在高雄市原民會主委阿布斯、議員賴文德、謝英雄等人倒下沙畫展開，接著主題「櫻為與你相遇」文字浮現，與粉色櫻花樹背景搭配非常浪漫。

謝英雄表示，寶山櫻花公園海拔約1500公尺櫻花樹已種植15年，目前吉野櫻、河津櫻已完全盛開，山櫻預計過年期間最多，櫻花季即日起每周六日及過年期間皆有安排地方特色文化傳統展演、部落導覽解說與假日市集擺攤活動，寶山櫻花公園近期也種植杜鵑花，無論何時都可看到美麗的花朵。

六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博表示，今年水氣充足，櫻花比以往開的還美、盛大，藤枝森林公園近期也重新開放，六龜寶來、不老溫泉區假日訂房率幾乎全滿，平日也有7、8成，區公所與屏東林管處為服務遊客，規畫於六龜土壠灣免費停車場設置接駁車，至寶山櫻花公園車票平日350元、假日450元，另可至藤枝森林公園下車，相關資訊可聯繫六龜觀光休閒協會0905-270-270詢問。

阿布斯表示，疫情期間寶山部落景氣受影響，在高雄市府守住疫情後，近期溫泉季地方經濟逐漸活絡，遊客到假日市集可使用振興券、高雄券，i原券也能進行消費，另外南橫往復興里的愛玉館近期也將開幕，台灣燈會在高雄也規畫原民燈區等一系列活動，民眾可關注高雄市原民會的官網與臉書粉專查詢最新資訊。

高雄市桃源區寶山櫻花公園吉野櫻、河津櫻盛開，民眾見到滿山櫻花，直呼轉個彎就到日本。記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區寶山櫻花公園吉野櫻、河津櫻盛開，民眾見到滿山櫻花，直呼轉個彎就到日本。記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區寶山櫻花公園吉野櫻、河津櫻盛開，有遊客扮成知名動漫鬼滅之刃角色與櫻花合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區寶山櫻花公園吉野櫻、河津櫻盛開，有遊客扮成知名動漫鬼滅之刃角色與櫻花合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區寶山櫻花公園吉野櫻、河津櫻盛開，民眾見到滿山櫻花，直呼轉個彎就到日本。記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區寶山櫻花公園吉野櫻、河津櫻盛開，民眾見到滿山櫻花，直呼轉個彎就到日本。記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區公所今天舉辦櫻花季開幕儀式，桃源區長謝英雄（右六）、高雄市原民會主委阿布斯（左八）等人出席。 記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區公所今天舉辦櫻花季開幕儀式，桃源區長謝英雄（右六）、高雄市原民會主委阿布斯（左八）等人出席。 記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區寶來櫻花公園今舉辦「111年櫻花季 櫻為與你相遇」開幕儀式，現場規畫市集販售在地美食，吸引上百遊客前往。記者陳玫伶／攝影
高雄市桃源區寶來櫻花公園今舉辦「111年櫻花季 櫻為與你相遇」開幕儀式，現場規畫市集販售在地美食，吸引上百遊客前往。記者陳玫伶／攝影

櫻花季 六龜 高雄市

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