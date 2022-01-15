快訊

隔了2天到西堤用餐也染疫 陳時中：任何傳播皆可能

桃園公布最新17處確診者足跡 大江購物中心、台新銀行都入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

照顧毛孩的一生 ！農委會將成立史上首個寵物專責單位

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
史上首個寵物專責單位將成立，每年投入至少1.3億預算，從寵物出生、食衣住行到臨終，完整照顧寵物的一生。本報資料照
史上首個寵物專責單位將成立，每年投入至少1.3億預算，從寵物出生、食衣住行到臨終，完整照顧寵物的一生。本報資料照

照顧毛小孩的一生！去年8月走私貓安樂死事件，暴露台灣寵物市場非法動物問題，農委會去年9月曾宣示將成立「寵物管理科」，並將貓狗被納入第一波寵物管制，農委會主委陳吉仲今則在臉書發文表示，史上首個寵物專責單位將成立，每年投入至少1.3億預算，從寵物出生、食衣住行到臨終，完整照顧寵物的一生。

陳吉仲指出，受少子化趨勢影響，近年來國人飼養寵物的比例屢創新高，我國700萬戶家戶數，就有200多萬戶飼養寵物，光是家犬、家貓的數量，就逼近230萬隻，也正因寵物如同家人般的重要，寵物從出生到往生所需的工作和產業也相繼出現，我國寵物產業年產值高達500億元。

陳吉仲說，為了因應現代社會的需求，提升寵物的福祉與健康，並更好地管理寵物產業，農委會規畫了設置台灣史上首個寵物專責單位「寵物管理科」，並已獲得行政院同意成立。

他指出，未來政策方向是寵物從出生、食衣住行、乃至往生都要像人一樣照顧起來，初期鎖定四大目標，第一是掌握寵物新興市場發展模式，例如寵物美容、寵物食品、寵物訓練、寵物保姆、寵物保險、寵物生命紀念等，並賦予適當管理發展機制。

第二是完善動物展演管理機制，包括專業審查程序、不定期稽查、定期評鑑程序、專業執法人員。第三，推動友善動物資訊管理系統，培植寵物產業專業人才，強化業者自律能力及消費者教育。第四則是建構寵物分級管理制度，依照物種入侵性、防疫及動物福利建立寵物黑名單、白名單。

陳吉仲表示，農委會未來每年將投入至少1.3億預算在寵物管理科，並在農委會增加至少6名專業人力，在地方政府則增加95名。他認為，一個國家對待動物的態度，象徵著國家進步的程度，農委會將全力推動友善照顧寵物，完善動物福利。

史上首個寵物專責單位將成立，每年投入至少1.3億預算，從寵物出生、食衣住行到臨終，完整照顧寵物的一生。本報資料照
史上首個寵物專責單位將成立，每年投入至少1.3億預算，從寵物出生、食衣住行到臨終，完整照顧寵物的一生。本報資料照

寵物 農委會 陳吉仲

延伸閱讀

民進黨團今與行政院會商福食開放議題 柯建銘:共同面對

影／非洲豬瘟郵包來襲 陳吉仲：通報泰國對方還不承認

第50屆獸醫師節慶祝大會 提到這件事情陳吉仲哽咽了

傳農委會主委投入地方選舉？陳吉仲連說13次「沒有」

相關新聞

照顧毛孩的一生 ！農委會將成立史上首個寵物專責單位

照顧毛小孩的一生！去年8月走私貓安樂死事件，暴露台灣寵物市場非法動物問題，農委會去年9月曾宣示將成立「寵物管理科」，並將...

台鐵大專加班車與正班車「重疊」 鐵道專家：注定誤點

春節將至，為方便大專院校學生返鄉及返校，台鐵日前宣布於1月17日、18日及2月17日、18日，每天加開樹林=知本、南港=...

轉個彎就到日本！桃源寶山櫻花季盛大開幕

高雄市桃源區寶山櫻花公園的櫻花已盛開，桃源區公所今舉辦「111年度櫻花季～櫻為與你相遇」開幕活動，區長謝英雄表示，寶山櫻...

【圖輯】圖片故事／粉紅爆發 平菁街寒櫻提前綻放

本月11日起寒流來襲，到今天已逐漸回溫，不過在此波寒流來襲前，位於陽明山平菁街42巷的寒櫻，較去年提早了半個月悄悄地綻放了，成了首波的賞櫻景點。雖然目前只約開了八成左右的寒櫻，但粉紅色的櫻花早就布滿了整個櫻花巷，吸引不少市民前往賞櫻。

「歡樂Fun寒假」動物園、天文館等場館推出多項活動

寒假假期將至，台北市政府教育局今天表示，包括台北市立動物園、天文館、兒童新樂園等場館將於寒假期間推出多項活動，兒童新樂園...

蘭嶼機場防疫3級警戒？島民憂：要一票難求了

過內本土疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心1月9日公布全國維持第二級疫情警戒標準至24日，不過，蘭嶼航空站卻於昨天立牌敬告航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。