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照顧毛孩的一生 ！農委會將成立史上首個寵物專責單位
照顧毛小孩的一生！去年8月走私貓安樂死事件，暴露台灣寵物市場非法動物問題，農委會去年9月曾宣示將成立「寵物管理科」，並將貓狗被納入第一波寵物管制，農委會主委陳吉仲今則在臉書發文表示，史上首個寵物專責單位將成立，每年投入至少1.3億預算，從寵物出生、食衣住行到臨終，完整照顧寵物的一生。
陳吉仲指出，受少子化趨勢影響，近年來國人飼養寵物的比例屢創新高，我國700萬戶家戶數，就有200多萬戶飼養寵物，光是家犬、家貓的數量，就逼近230萬隻，也正因寵物如同家人般的重要，寵物從出生到往生所需的工作和產業也相繼出現，我國寵物產業年產值高達500億元。
陳吉仲說，為了因應現代社會的需求，提升寵物的福祉與健康，並更好地管理寵物產業，農委會規畫了設置台灣史上首個寵物專責單位「寵物管理科」，並已獲得行政院同意成立。
他指出，未來政策方向是寵物從出生、食衣住行、乃至往生都要像人一樣照顧起來，初期鎖定四大目標，第一是掌握寵物新興市場發展模式，例如寵物美容、寵物食品、寵物訓練、寵物保姆、寵物保險、寵物生命紀念等，並賦予適當管理發展機制。
第二是完善動物展演管理機制，包括專業審查程序、不定期稽查、定期評鑑程序、專業執法人員。第三，推動友善動物資訊管理系統，培植寵物產業專業人才，強化業者自律能力及消費者教育。第四則是建構寵物分級管理制度，依照物種入侵性、防疫及動物福利建立寵物黑名單、白名單。
陳吉仲表示，農委會未來每年將投入至少1.3億預算在寵物管理科，並在農委會增加至少6名專業人力，在地方政府則增加95名。他認為，一個國家對待動物的態度，象徵著國家進步的程度，農委會將全力推動友善照顧寵物，完善動物福利。
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