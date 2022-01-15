台鐵大專加班車與正班車「重疊」 鐵道專家：注定誤點

春節將至，為方便大專院校學生返鄉及返校，台鐵日前宣布於1月17日、18日及2月17日、18日，每天加開樹林=知本、南港=潮州普悠瑪自強號各一往返。不過就被發現，加班車（5113次普悠瑪）與正班車（115次自強號），桃園、中壢站出發及抵達時間幾乎「重疊」。鐵道專家就說，這樣排點注定要「誤點」。

經查，原先就每天行駛的115次自強號，從基隆出發，抵達桃園時間是上午9時32分，從桃園出發是上午9時33分；至於為了大專生所開行的5113次普悠瑪加班車，則自南港出發，抵達桃園時間為上午9時32分，從桃園出發是上午9時34分。

至於115次自強號抵達中壢的時間是上午9時42分，並於上午9時44分從中壢出發；5113次普悠瑪則是上午9時42分抵達中壢，上午9時44分從中壢出發。時間上完全「一模一樣」。

實際上，台鐵內部在排點的時候，除了會盡可能避免列車同一時段出發跟抵達，還會至少隔約5分鐘，減少誤點可能。

台鐵說，這次會這樣排算是「比較特殊」情況，一般來說會避開早上尖峰通勤時段，不過因為這次開的加班車是給「大專生」，尤其南部學生都會趁早上出發，加開時間如果太晚反而無法吸引學生搭乘。

台鐵說，仔細看這次排點，會發現都是「壓著點跑」、幾乎「沒有縫隙」，這是北部區域常見問題，跟路線容量不足有關，會盡量保持正班車準點，加班車確實可能有誤點可能，不過到路線舒緩地區（中壢站後），就會恢復準點。

台鐵說，已將5113次中壢站實際行點調後（約1至2分鐘），並於中壢以南適當車站安排115次自強號待避5113次，後續將透過列車運轉整理，於前方站使115次恢復準點行駛，桃園站及中壢站將加強播音及引導旅客。

台灣鐵道暨國土規畫學會說，儘管台鐵將實際行點調後，但因為牽涉到列車加速性能，以及轉轍器反射速度，不想誤點的話，最低班距不能小於4分鐘，不然重疊的兩個班車一定會誤點外，後續列車還可能產生連鎖效應，「一直延誤下去」，誤點到晚上都有可能，除非有空檔做運轉整理。

鐵道學會說，排點「硬塞文化」在台鐵行之有年，不只徒增旅客不便，駕駛壓力也會很大。

鐵道學會說，目前台鐵新舊車輛參差不齊，路線使用目標不同，得同時兼顧到城際跟區間運輸，運轉條件不一情況下，就會導致路線出現壅塞，尤其以北部狀況最嚴重，常發生在七堵到楊梅，碰到特殊節日又增加班次進去，排點只有「塞」字。

鐵道學會說，根本解決方式就是要有短中長期目標，台鐵也有它的無奈，應該由交通部出手擬出完整國土運輸規畫，不能只知道買車，運量需求、號誌改善、路線網路提升都要考量。

鐵道學會說，短期內要加速汰換老舊車，讓新車進來性能不會落差太大，如果可以加速出站，排點就不會那麼複雜，運量上可能也會有某種程度提升，但還是很有限。中長期就是要在北部路線為台鐵找出新的路廊，不然只有兩線軌道又要負擔所有運輸條件，實在太強人所難。