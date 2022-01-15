「歡樂Fun寒假」動物園、天文館等場館推出多項活動

寒假假期將至，台北市政府教育局今天表示，包括台北市立動物園、天文館、兒童新樂園等場館將於寒假期間推出多項活動，兒童新樂園更推出暢玩園區套票組等3種優惠套票，可無限暢玩樂園內13項大型設施，還加碼贈送大昆蟲展A區體驗券。

教育局表示，青少年發展處今年寒假除了規劃「青聲戲語營」、「青，攝群影想」及「定向運動營」等各式寒假Young Young營隊，還有「數位流行音樂編曲創作」、「玩Python學程式」等研習課程，即日起至3月2日於1樓展出「台北青旅行得獎作品成果展」，精選12條有趣又豐富的台北青路線套裝行程，山林療癒縱走、歷史古蹟探尋、在地老饕推薦等一應俱全。

教育局表示，動物園園區內分為戶外展示區及室內展示館，典藏珍貴物種如藍腹鷴、梅花鹿、台灣黑熊等，還有深受民眾喜愛的大貓熊、無尾熊、企鵝等可愛動物，動物園將於1月22日上午10點半於園內教育中心舉辦「虎年貓科動物特展」，以有趣、生動的方式引領大家認識台灣、動物園及世界的貓科動物。

教育局表示，台北市立圖書館自1月21日至2月17日辦理「植日生：閱讀植物的每一天」寒假閱讀節主題活動，邀請民眾一起透過多元豐富的閱讀推廣活動，更加認識為大自然點綴繽紛色彩與芬芳的植物世界，將花草植栽帶入日常生活。

教育局表示，針對國小學童，圖書館除了辦理主題書展外，更設計了線上寒假閱讀節填答活動，小朋友們藉由完成閱讀學習題目的過程，不但能增進閱讀力，更能透過好書閱讀，深入了解植物的生態樣貌。自1月21日起，可至北市圖網頁線上寒假閱讀節（https://reurl.cc/6Eajv5）進行線上填答，並於活動期間出示閱讀學習認證郵件至總館、分館及民眾閱覽室進行認證，即可獲得閱讀證書1張、圖書繪本1本及小禮物1份，禮物限18歲以下學生領取，數量有限，換完為止。

教育局表示，北市圖為小朋友舉辦「迎春納福乾燥花祈福小掛飾」、「草頭寶寶造型DIY」與林老師說故事「從繪本開始植感生活」等精彩活動，更多的活動內容可至北市圖網頁（https://tpml.gov.taipei/）─「2022年寒假閱讀節─植日生：閱讀植物的每一天」專頁查詢。

教育局表示，兒童新樂園自1月4日起至4月30日止，推出200元「單人一日樂Fun遊」、500元「雙人吃喝玩樂券」及「暢玩園區套票組」3種優惠套票組合，每種組合不但均包含一日樂FUN券1份，可無限暢玩兒童新樂園13項大型遊樂設施外，還加碼贈送超過100種的大昆蟲展A區體驗券1份。想要整個園區通包或是吃喝玩樂一整天，也可以視需求選擇500元組合。

教育局表示，除了兒童樂園相關活動與優惠外，教育局推出「台北科學藝術園區-三館電子套票」超值票券，以最優惠價格暢玩科教館、天文館及兒童新樂園。藉由整合三館之資源，讓大家可以視旅遊規劃及需求，彈性選擇希望的票種，套票內容包含兩館聯票及三館聯票，可至北北基好玩卡(https://bit.ly/3qibWk0)及KLOOK(https://reurl.cc/l9R9aq)等網路銷售平台購買。