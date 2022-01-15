本土疫情快速變化 小琉球、墾丁春節取消訂房2成

國內COVID-19本土疫情快速變化，墾丁、小琉球春節期間原本皆有8成以上訂房率，旅客態度從觀望到取消訂房，已出現2至3成退訂。

屏東小琉球、墾丁去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響重創觀光業，好不容易疫情趨緩，迎回觀光人潮，今年春節期間訂房率都有8、9成，但因快速變化的疫情，又讓民眾開始對旅遊卻步。

小琉球觀光協會理事長許博翰接受中央社記者訪問表示，小琉球在春節期間約有8至9成訂房率，因為北部疫情緣故，旅客從觀望態度到選擇取消訂房，初估已經有2至3成取消訂房，業者只能接受，雖然目前小琉球疫苗覆蓋率已經有7成以上，但誰都不想再重回疫情3級警戒，對旅客選擇退訂，平常心看待。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏告訴中央社記者，墾丁核心區域在春節初一至初四間，有9成以上訂房率，就連初五、初六訂房也都有5成以上，但近日因為受北部疫情影響，每天都會接到2至3通的詢問退訂電話，自己的民宿已經有2成退訂，但民眾大多仍在觀望當中。

林淑敏說，多數民眾都已施打2劑疫苗，現在又再追加第3劑，民宿業者自疫情以來，內部消毒作業、自我體溫監測一點也不敢馬虎，從多數的觀望電話中，就能知道遊客還沒失去信心，不過未來1週內會是民眾對春節出遊意願的關鍵期。