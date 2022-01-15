蘭嶼機場防疫3級警戒？島民憂：要一票難求了

過內本土疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心1月9日公布全國維持第二級疫情警戒標準至24日，不過，蘭嶼航空站卻於昨天立牌敬告航空站為三級防疫警戒區，引起民怨。航空站表示，這是民航局規定，大家都要遵守。

蘭嶼航空站接受本報記者電訪時指出，機場一直維持三級警戒，從未降級，且桃機疫情嚴峻，為避免民眾防疫鬆懈，才會立牌敬告民眾，機場相關防疫規範，均依民航局指示辦理，也籲請民眾配合。

敬告立牌指示內容為「因應COVID-19，航空站為防疫三級警戒區，入航站大廳請配戴口罩，大廳內禁止飲食，乘坐時並保持社交距離」。不少蘭嶼居民昨天看到敬告牌都相當傻眼，批蘭嶼航空站超前部署的有點離譜。

「飛機愛飛不飛，現在又升防疫三級，笑死了。」蘭嶼謝姓居民說，之前也沒看到航空站立警戒牌子，昨天突然立牌說三級警戒區，也沒聽到中央說全台升三級警戒，航空站要超前部署也要依中央指示吧！

另楊姓居民表示，他前天從松山搭機到台東，也沒看到機場立牌三級警戒，卻只有蘭嶼機場是三級，若真的三級警戒，勢必班機又會減班，座位縮減，農曆春節豈不是又要一票難求了。