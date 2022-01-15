布袋戲史上最強大的製作規模！《素還真》為什麼令人如此驚豔？

霹靂嘔心瀝血之作，素還真傳奇再現。

由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演繹的武俠電影《素還真》，將風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他不為人知的神秘起源。

電影以最高規格的模式拍攝，磅礡的氣勢和扣人心弦的劇情，交織出布袋戲迷們永難忘懷的熱血感動。

故事描述，「八趾麒麟」在寒冬中遇到幼年的素還真，將其帶回八斗坪悉心照料，並對他承諾，「我會保護你！」就此成為素還真的啟蒙恩師，也正式揭露兩人的相遇起點。

少年素還真身懷絕藝，初入江湖原想見識廣大世界，卻因為新結識的好友「寰宇堡」少主禹歡，捲入了險惡的奪權紛爭，就連疼愛他的老師八趾麒麟，都因他遭難。真相如霧，兇手卻在身邊？

經典故事令人熱血沸騰

然而，成年後的素還真亟欲找出自己的身世之謎，不僅與師父起了口角，還因此捲入一場腥風血雨的江湖恩怨。

如今傳說力量現世，一場驚天對決即將開展。電影將揭露經典故事「一人三化」的由來、未公開的白蓮秘辛。觀眾且看素還真如何力挽狂瀾、阻止兇徒野心，更仗劍而行，在江湖中走出自己的路，一個屬於霹靂的傳奇，即將誕生……

電影中除了令人揪心的師徒情外，另一大亮點就是少年素還真首次使出他的經典絕招一人三化。早在30幾年前仍未盛行日本動漫的時代，素還真在霹靂布袋戲正劇中，展現一人分身三角的強大絕技時，就讓當時的台灣觀眾驚訝不已、大開眼界，甚至引起一股流行風潮，也被戲迷封為台灣最早的「影分身之術」，絢麗又奇幻的特效令人印象深刻。

「人偶合一」絕技 1:1比例還原打造

由於想呈現出電影中少年素還真初生之犢不畏虎、勇於挑戰極限的精神，霹靂安排了一場素還真在高聳陡峭的巨石上攀岩的情節。為了讓這場戲更加寫實，美術團隊特別在拍攝片場以1:1比例還原，打造出高3米、寬2米5的巨大實體山壁，並且在山壁上設置了許多特殊機關，甚至不停地揚起大量沙塵，讓視覺畫面更具危險及挑戰性。

而操偶師必須搭升降機升至3米高台，並在山壁旁做出攀爬、翻滾、閃避落石、甚至是失足墜落等超高難度的操偶表演，讓執行此戲的資深操偶師林奎協不禁坦言，因從未在3米高空中進行操偶，讓他十分緊張。

不僅在操偶演出做出重大突破，這次《素還真》在戲偶造型呈現少年的形象，造型團隊從偶頭製作及服裝設計上都費盡苦心，特別為素還真打造了7套全新服裝，尤其是素還真使出經典招式一人三化時，同時出現的輕甲、戰甲、正裝散髮三種炫目的華麗造型令人為之驚艷。

此外，另外一套素還真攀岩時所穿的登山勁裝更是時尚感十足，就連登山包和釘鞋等細節都極為講究，多款造型皆令人耳目一新。

監製黃亮勛解釋，過往布袋戲為了讓觀眾方便辨認角色，每個戲偶無論是在戶外打鬥或在家休息都是穿著同一套服裝，「這次為了讓電影版更加寫實，為素還真打造出7套全新造型，幸好大眾對素還真認知度較高，讓他有條件突破戲偶限制，做出更多變化。」

斥資百萬打造霸氣雙巨獸

而電影中兩隻巨大神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」，在劇情中將是至關重要的關鍵角色。

為了製作這兩隻神獸，霹靂團隊特別斥資數百萬跨海與專業團隊合作，其中「球尾麒麟」邀請曾為電影《哥吉拉》、《寄生獸》製作特殊造型道具的日本公司操刀打造，用心的日本團隊甚至先飛來台灣參觀霹靂片廠環境再進行製作。

不僅如此，代表正義良善的「球尾麒麟」，在最初的設計發想時，就希望以毛茸茸、可愛的吉祥物作為方向，因此特別打造出圓滾滾又帶著超大球形尾巴的球尾麒麟；而邪惡反派的「劍尾麒麟」則偏向傳統的麒麟形象，長著三根劍形尾巴，並融合了「舞獅」的概念，需要兩位操偶師相互搭配、一前一後行走的四腳生物，十分考驗操偶師的默契。這兩隻正、反派麒麟特殊又獨樹一格的形象令人驚艷。

堅持實搭實拍 百萬場景直接放火燒

在拍攝上，《素還真》也堅持以人工實拍的方式完成，徹底展現出布袋戲特攝文化的珍貴之處。正因如此，這次在片中不論是濺血、爆破、飛沙走石等畫面上，每一個鏡位經常都要NG三、四十次以上才得以完成。

片中還有一場火燒戲，為了呈現出真實火燒的擾動感，劇組更是咬牙將百萬場景直接放火燒毀，回憶起這場戲，導演鄭保品說，「很緊張，燒了就不能補拍，必須在顧及畫面及操偶師的人身安全上小心謹慎。」因此拍攝時全劇組兢兢業業、不敢輕忽，而最後呈現的畫面也令人滿意。

黃亮勛也分享，「燒場景是件風險很大的事，但火的真實動態和擾動感，透過高格攝影呈現出來，是特效無法做到的，效果我們非常滿意。」

特效部分更是用心，就連僅出現48秒的巨獸「噴口水」特效畫面，也花了將近三個月的時間製作，精彩的幕後細節令人忍不住讚歎。

視覺特效總監丁子秦坦言，「我一直希望特效在布袋戲裡，只是個輔助角色，這次光是在創意發想上，就花了不少時間找資料及研究。」他說，「最難的是要讓口水看起來自然，希望所有互動都更有真實感。」

（本文出自2021.1.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）