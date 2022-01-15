兇手究竟是誰？《華燈初上》嫌疑人物盤點！可疑真相推測與分析

《華燈初上》真的是台劇非常燒腦的神作，劇情的精采也令人意猶未盡。

《華燈初上》上映至今，引起了台灣觀眾非常熱烈的迴響，它不僅締造了台劇史上最華麗演員卡司的紀錄，還以一種峰迴路轉、多元豐富的人物故事線，交織出滿溢的情緒和氛圍，彷彿你我也陷入劇中人物的愛恨糾葛中，久久無法自拔。

在《華燈初上》的世界裡，有著燈紅酒綠的精彩，有著歌舞昇平的浪漫，更在五光十射的霓虹光影中，上演著形形色色的人生縮影──媽媽桑的智慧、圓融，小姐的撫媚、甜美，在酒精的催化下，似乎所有的煩憂都能在此處化解，塵世的感慨和無奈，也在那笑容的曖昧下，散發洋溢的溫暖。

不過，表面上的和平背後，卻有著波濤洶湧的暗潮，彼此勾心鬥角的陰險，更也有如宮鬥劇般精彩，這是故事帶給人們的最大魅力，而探究真相的抽絲剝繭過程，也是各種意猶未盡……

註：本篇有大雷，未看過影集的觀眾請斟酌閱讀

各種謎團令人霧裡看花

如果說，《華燈初上》的第一部，是要觀眾跟著劇情一起找「誰是死者」，那麼第二部的內容，就是要讓大家一起探究「誰是兇手」，而後第三部的走向將收起一條條不同的線索，像是拼湊碎片般，挖掘幕後的一切真相。

在本篇的文章裡，我們將帶大家一起探討幕後兇手的可能性，在人人都有嫌疑的這個詭譎世界裡，藏了什麼不為人知的祕密？

1、劉品言（花子）、章廣辰（阿達）

由劉品言所飾演的花子與章廣辰飾演的阿達，堪稱是目前兇手嫌疑最大的人選之一，不僅在第二部的最後一個鏡頭直接挑明刻意衝撞江瀚的人就是阿達，那錄音檔錄下「不小心」殺人的驚慌失措聲音，許多人也覺得就是花子，種種鮮明的線索直接呈現兇手的真相，令人震撼。

畢竟在整個故事中，小警察阿達從來不是被懷疑的人選之一，他跟著成哥認真辦事的模樣也並沒有什麼疑點；而花子更是原先被認為最沒有殺人動機的一位。

然而，花子劇中一句問羅雨儂「你覺得我會是兇手嗎？」接著畫面轉到她在燒臘店剁雞、心不在焉的模樣都彷彿若有所思，殺人案發生的當夜，她供詞去看海也非常牽強、充滿疑點。

而究竟阿達是幫助失手的花子棄屍，還是他根本就是葛檢的人？想故意找個人栽贓毒品、接著刻意接近花子，進而陷害她是殺人兇手？值得一提的是，阿達在跟成哥閒聊時還說他有房有車，這個車就是他棄屍和撞人的重要工具。

2、林心如（羅雨儂）

林心如所飾演的羅雨儂，和楊謹華所飾演的蘇慶儀有著數十年的深厚交情，第二部揭露了她們認識的過程，以及蘇慶儀過去難堪的過往和成長經歷，她不僅被媽媽的外遇對象強暴、生下了其實是自己孩子的吳子維，她的人生根本從未體會過任何的家庭溫暖，好在好姊妹羅雨儂一路「雞婆」的扶持，才漸漸走出陰霾。

雖然目前在劇中，羅雨儂的嫌疑基本上是洗白了，但對於兩人一手打拼起來的日式酒店，蘇慶儀卻完全不分給她任何股份來看，也許會種下不滿的因子，加上愛人江瀚被奪走、蘇慶儀又故意栽贓羅雨儂販毒，不免讓人聯想是否蘇慶儀最初是想奪回孩子，趁羅雨儂被關時把小孩帶回日本，最後事跡敗露，被痛下殺手？

3、謝瓊煖（阿季）

也是有著非常濃厚殺人動機的阿季，在第二部各種線索中都透露出她有多麼討厭蘇慶儀，除了原本應該是由她升上去當媽媽的機會被抹滅，她的客人中村先生也硬生生被蘇慶儀橫刀奪愛，蘇慶儀也用各種言詞污辱，還「施捨」鑽戒做出極度嘲諷的作為，肯定都讓阿季非常不好受。

除此之外，阿季基本上就是個生活中的一切都被蘇慶儀奪走的人，她也多次私下拉攏、煽動其他人做出不利於蘇慶儀的對策，最後失手殺人是有可能的發展，但以劇中如此峰迴路轉的鋪陳，若兇手是她也太過直白。

4、謝欣穎（百合）、王柏傑（亨利）

「愛到卡慘死」的百合，基本上已經被亨利迷得團團轉，還多次鋌而走險幫男方販毒、藏毒，最後被蘇慶儀抓包而毒貨全被她沒收，在劇中，這對毒鴛鴦用盡了各種方法想要找出毒品的下落，究竟有沒有可能亨利最後直接逼問蘇慶儀而失手殺人，可能性非常高。

不過，在羅雨儂家中聚餐的夥伴們，百合已經被發現錢包中一直私藏有毒品，加上被揭露亨利外頭有別的女人，種種跡象都令人懷疑亨利究竟是真的愛百合，還是從頭到尾只把她當販毒的管道？無論如何，葛檢搭配亨利的這對犯嫌，後面還勾搭哪些黑幕，都令人緊張。

5、郭雪芙（愛子）、張軒睿（何予恩）

一個偷偷愛著對方卻不敢說、一個心思永遠只在別人身上，這對大學同學也有著充分理由可以殺掉蘇慶儀──包含愛子設局揭穿蘇慶儀和江瀚的地下情，最後被蘇慶儀逼走後心懷怨恨，以及何予恩愛不到對方就毀了對方的那種偏激性格，都再再顯示他們極高的嫌疑。

不僅如此，愛子多次表達想要殺人的念頭，加上和何予恩設局到雜誌社爆料，試圖左右警方辦案的方向、進而讓光的生意跌落谷底，這都讓已經在對面Sugar上班的又敗金的愛子，能夠有更多賺錢的機會。

6、其他可能人選

無論是修杰楷飾演的葛檢、胡瑋杰飾演的小豪，甚至鄭元暢飾演的吳少強都被點名可能是兇手，畢竟葛檢已經是販毒集團的大魔頭，很有可能是被揭穿事實後殺了蘇慶儀，接著一直左右辦案過程；而小豪因為在酒店內沒分到半點股份，有沒有可能因懷恨在心而殺人？為了躲債一直行蹤成謎、還害老婆被關的的吳少強，是否還有更多祕辛？

不僅如此，就連吳子維也被許多觀眾認為是潛在的殺人兇手之一，畢竟若他知道生母、養母的真相後，對一個未成年少年來說衝擊絕對是無比的巨大，會不會因此衝動殺人也很難說，但這個真相可能很難讓觀眾接受。

7、蘇慶儀根本是自殺？

在第二部中，觀眾可以看出蘇慶儀的城府究竟有多深，她內心的極度脆弱與陰暗都被包裝在那看似甜美又純真的笑容底下，但她其實用盡辦法也要陷害羅雨儂，更處心積慮佈下了各種局──為什麼要對好友，又照顧吳子維的羅雨儂如此狠心？令人不解。

此外，在把中村先生送的鑽戒毫不猶豫的送給阿季的橋段裡，我們就知道蘇慶儀其實根本沒愛中村先生，只是想把去日本的方式當作逃避一切的手段，畢竟只要身在日本，她就不用面對羅雨儂的怨恨。

而曾經自殺過的她，大概本來就展現了對死的豁達和坦蕩，故意把一切的線索都設計成讓別人背負，也是一個非常瘋狂的報復舉動。不過這個選項就無法合理解釋究竟是誰搬運屍體的謎團。

無論如何，以目前整個《華燈初上》的敘事和剪接方式，確實很可能再來個翻轉和顛覆，背後的真相究竟如何，只能讓我們一起第三部見分曉。

（本文出自2021.1.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）