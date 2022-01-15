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周末天氣好轉 吳德榮：下周一變天轉濕涼
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今起氣溫明顯回升；各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。北部12至23度，中部12至26度，南部11至27度，東部11至24度；各地日夜溫差大。
明天天氣續回暖；西半部晴朗、晨間易有霧，東半部偶有局部短暫雨。
吳德榮說，下周一鋒面接近，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫降。
下周二、周三鋒面通過及東北季風南下，北部及東半部轉有局部雨，北台灣濕涼，中南部舒適早晚涼；下周四東北季風再增強，北台灣濕涼微冷，北部及及東半部有局部短暫雨，中南部舒適早晚涼。
下周五轉東南風，天氣回暖，西晴東偶雨，晨間易有霧。吳德榮說，模式模擬，這波東北季風挾帶的冷空氣不強，伴隨降雨的範圍則還在調整，下周二、周三有向中部擴展的機率，應繼續觀察。
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