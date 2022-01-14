農產品外銷大陸多一成 學者：解決防檢疫問題把餅做大

即使受到中國大陸禁止台灣鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧影響輸往大陸，我國農產品出口大陸仍比前年增加一成，仍是我農產品外銷最大國；學者認為，補貼無法長久，政治力也不能影響自由貿易；大陸沒有因為水果事件，而不進口台灣其他的產品，我國應該找出問題，解決防檢疫問題，把外銷的餅做大。

農委會前主委陳保基表示，自由市場經濟政治力是影響不了的，說要分散市場，花了很多成本、很多錢補貼，補貼不可能長久，最後生鮮農產品貿易結果仍選擇中國大陸，以鳳梨釋迦來說，光運費補貼就超過百元，遠高於鳳梨釋迦本身的價值，這是很大的諷刺；若一切仍以台灣價值為出發點，最後傷害的還是我國農業。

他也提醒，除了整體農產品貿易逆差擴大外，我國與中國大陸的貿易逆差也在擴大中，他舉例，我國大量依靠中國大陸的中藥材，幾乎民生基礎產品都離不開大陸，值得警惕。

台大農經系教授雷立芬表示，大陸因為介殼蟲事件，禁止我國鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧出口大陸，檯面上的話，我們講過就好了，最終還是要好好做事，實際上去年出口大陸的產值增加了，對方也沒有因為這些水果，而禁止採購我國其他農產品。

雷立芬表示，雖然說不要只依靠中國大陸一個國家，但最重要的是要把餅做大，除了大陸以外，美國、日本的出口也增加了，這也是好事，並非有了其他國家就放掉大陸市場。