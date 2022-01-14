快訊

Ct值18至30！餐廳群聚擴大晚間再增3確診

墜海F-16V飛官陳奕軍方證實罹難殉職 從優撫卹公祭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農產品外銷大陸多一成 學者：解決防檢疫問題把餅做大

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
鳳梨釋迦。記者彭宣雅／攝影
鳳梨釋迦。記者彭宣雅／攝影

即使受到中國大陸禁止台灣鳳梨、鳳梨釋迦蓮霧影響輸往大陸，我國農產品出口大陸仍比前年增加一成，仍是我農產品外銷最大國；學者認為，補貼無法長久，政治力也不能影響自由貿易；大陸沒有因為水果事件，而不進口台灣其他的產品，我國應該找出問題，解決防檢疫問題，把外銷的餅做大。

農委會前主委陳保基表示，自由市場經濟政治力是影響不了的，說要分散市場，花了很多成本、很多錢補貼，補貼不可能長久，最後生鮮農產品貿易結果仍選擇中國大陸，以鳳梨釋迦來說，光運費補貼就超過百元，遠高於鳳梨釋迦本身的價值，這是很大的諷刺；若一切仍以台灣價值為出發點，最後傷害的還是我國農業。

他也提醒，除了整體農產品貿易逆差擴大外，我國與中國大陸的貿易逆差也在擴大中，他舉例，我國大量依靠中國大陸的中藥材，幾乎民生基礎產品都離不開大陸，值得警惕。

台大農經系教授雷立芬表示，大陸因為介殼蟲事件，禁止我國鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧出口大陸，檯面上的話，我們講過就好了，最終還是要好好做事，實際上去年出口大陸的產值增加了，對方也沒有因為這些水果，而禁止採購我國其他農產品。

雷立芬表示，雖然說不要只依靠中國大陸一個國家，但最重要的是要把餅做大，除了大陸以外，美國、日本的出口也增加了，這也是好事，並非有了其他國家就放掉大陸市場。

她表示，值得注意的是，整體農業貿易逆差持續增加，表示各種糧食、大宗物資很容易受到國外進口價格影響，玉米價格稍微上漲，國內的豬肉、雞肉價格就上揚，因為新冠肺炎疫情的影響，糧食通膨厲害，運費高漲也都反映在價格上；逆差不太可能有翻轉的機會，要縮小也困難，能夠持續維持一定比率就好。

即使受到中國大陸禁止台灣鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧影響輸往大陸，我國農產品出口大陸仍比前年增加一成，仍是我農產品外銷最大國。截圖自農委會官網
即使受到中國大陸禁止台灣鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧影響輸往大陸，我國農產品出口大陸仍比前年增加一成，仍是我農產品外銷最大國。截圖自農委會官網

鳳梨釋迦 蓮霧

延伸閱讀

最新農業貿易統計出爐！中國大陸蟬聯我農產出口最大國

桃園疫情延燒新北檢疫費用一國兩制？ 陳時中回應了

檢疫者不滿沒網路擅離房 北市將罰至少10萬元

台灣對大陸外貿出超再創新高 去年突破1,700億美元

相關新聞

最新農業貿易統計出爐！中國大陸蟬聯我農產出口最大國

農委會最新出爐的農業貿易統計，中國大陸仍蟬聯我國農產品外銷最大國。2021年我農產品外銷中國大陸出口值為11億1985萬...

燒餅油條飄香 喚醒一天的經典眷村味

眷村的早晨，總是從香味四溢的燒餅和剛出爐冒著蒸氣的包子開始。高雄有許多燒餅油條老字號，數十年不變的好味道，不僅讓附近居民每天準時報到，也成了世代傳承的美味記憶。

農產品外銷大陸多一成 學者：解決防檢疫問題把餅做大

即使受到中國大陸禁止台灣鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧影響輸往大陸，我國農產品出口大陸仍比前年增加一成，仍是我農產品外銷最大國；學...

台北榮總新任院長接任時間確定 陳威明下周一上任

台北榮民總醫院新任院長，日前確定由副院長陳威明接任，並於1月16日上任。台北榮總今天正式發出通知，院長交接儀式於下周一（...

王國材為公司化再與台鐵工會碰面 負債問題仍未解

本報日前揭露，台鐵公司化最大關卡是「債務」，在總共逾4000億的債務中，政府僅每年補貼57.8億元退休金及長期債務，遭工...

2022最小滿月來了！哈伯太空望遠鏡衝場搶鏡頭

2022年1月18日是今年首次滿月，也是全年最小滿月，視直徑29.7角分；相較於7月14日的最大滿月，視直徑33.7角分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。