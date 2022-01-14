最新農業貿易統計出爐！中國大陸蟬聯我農產出口最大國

2021年石斑活魚出口大陸增加2300多萬美元，比前年多了77.8%。本報資料照

農委會最新出爐的農業貿易統計，中國大陸仍蟬聯我國農產品外銷最大國。2021年我農產品外銷中國大陸出口值為11億1985萬7000美元，比2020年10億1741萬美元增加10.1%。

即使受到中國大陸禁止台灣鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧影響輸往大陸，水果銷陸大幅衰退，但在部份漁產、羽毛羽絨、酒類卻增加；整體來說，我國農產品出口大陸仍比前年增加一成；農委會表示，水果出口衰退，還是希望能與中國大陸好好談，也從未放棄大陸市場。

中國大陸仍是我國最大出口國，去年因為介殼蟲問題，禁止我鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧外銷，鳳梨因此外銷出口值大減90.7%；蓮霧減少51.6%；芒果減少45.4%；茶業減少58.5%；農委會國際處副處長林志鴻表示，水果大幅減少，主要還是因為受到禁運事件影響，而茶葉非民生必需品，可能受到疫情影響有關。

而增加出口大的品項也不少，林志鴻說，石斑活魚增加2300多萬美元、比前年多了77.8%；冷凍魷魚多了1100多萬美元、增加549.2%、羽毛羽絨增加3200多萬美元、增78.9%，酒類也增加了1600多萬、增23.1%。

根據最新出爐的農業貿易統計顯示，整體去年我農產品出口56億6776萬4000美元，比前年49億1174萬9000美元，增加15.4%；但進口值也增加，去年進口179億8588萬9000美元，比前年153億6749萬4000美元，增加17%，農產品貿易逆差超過120億美元、史上最高。

而我國農產品出口前十大國家中，中國大陸持續蟬聯第一，占我國農產品總出口值的19.8%，年增率10.1%；排名第二的美國占16.3%、年增率36.7%、排名第三的日本占13.6%、年增率1.4%；美國年增率36.7%是增加最多的國家，前十大出口國中，韓國是唯一出口衰退的國家，略為衰退0.8%。

而我國的農產品進口大國，美國進口39億1341萬8000美元，占整體農產品進口21.8%，年增率13.1%，中國大陸則占了7.3%、年增率9.1%，排名第二；古巴第三，占整體7%、年增率20.1%。

林志鴻說，大陸、美國、古巴是我農產品進口三大國，三國加起來，就占了整體49.7%、占一半了，主要還是採購黃小玉等大宗物資；去年大宗物資價格高漲，造成逆差增加的很大部分，但這是整體的國際大宗物資都上漲，是國際趨勢。