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台北榮總新任院長接任時間確定 陳威明下周一上任

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總新任院長陳威明下周一（17日）正式上任。圖／台北榮總提供
台北榮總新任院長陳威明下周一（17日）正式上任。圖／台北榮總提供

台北榮民總醫院新任院長，日前確定由副院長陳威明接任，並於1月16日上任。台北榮總今天正式發出通知，院長交接儀式於下周一（17日）上午9時舉行。陳威明說，交接儀式一切準備妥當，並說「這是責任與壓力的開始」，上任後的目標就是把醫院工作做好，一定把病人及同仁照顧好。

陳威明日前接受「聯合報」訪問時說，上任後希望憑藉北榮好的傳統、制度、團隊，成功守住疫情，同時配合及落實國家醫療政策，並隨時待命，只要國家有任何需要隨時出征。

陳威明畢業於陽明大學（現為陽明交通大學），是國內骨骼、肌肉腫瘤治療權威，並成立「骨肉瘤關懷之家」，照顧外縣市及偏鄉離島的骨肉瘤患者，更是病童口中的「陳爸爸」，去年獲頒公務人員「傑出貢獻獎」個人獎。

陳威明更曾親率醫療團隊，治療紐西蘭毛利國王圖黑提亞（Tuheitia）的腳部重疾，讓國王免於截肢。擔任亞太骨骼肌肉系統腫瘤學會主席及中華民國骨科醫學會理事長期間，以台灣骨科技術進行醫療外交。

疫情期間，陳威明協助完成苗栗京元電子及台北市三大果菜批發市場大規模採檢任務，有效阻絕疫情傳播鏈。

疫情 腫瘤 紐西蘭

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