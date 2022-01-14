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王國材為公司化再與台鐵工會碰面 負債問題仍未解

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長向台鐵企業工會基隆分會表達政府對台鐵員工照顧。圖／交通部提供
交通部長向台鐵企業工會基隆分會表達政府對台鐵員工照顧。圖／交通部提供

本報日前揭露，台鐵公司化最大關卡是「債務」，在總共逾4000億的債務中，政府僅每年補貼57.8億元退休金及長期債務，遭工會質疑應將1300多億短期負債也「清零」。交通部長王國材今天再與台鐵企業工會碰面，不過仍未有結果，工會當場也遞交陳情書，希望交通部可以妥善考量負債及資產等問題。

交通部說，為深入了解台鐵員工心聲，王國材部長於今下午2時啟動拜訪台鐵企業工會各地分會，在主任秘書黃荷婷、台鐵局長杜微陪同下，首站到基隆分會與台鐵企業工會理事長陳世杰、秘書長張文正及基隆分會理事長游東巡等人座談，傾聽員工建議，並討論台鐵改革與未來方向。

交通部說，會中王國材聽取工會幹部、會員心聲，工會關注老車汰換、人力福利待遇、服制裝備品質、營運定位、政策負擔等議題，皆給予回應，並請有關單位研議辦理。他也分享對於台鐵未來的看法及願景，並再次重申，改變是為了要更好，期盼能藉由落實台鐵改革的同時，一起提升台鐵員工工作環境、待遇福利，讓百年老店有新風貌。

王國材受訪時表示，2月底前會親自和15個分會碰面，持續溝通，像是工會擔心公司化後福利變差、甚至可能開除人等，都有強調不會發生。另外就工會遞送陳情書，他說會把意見帶回去討論。據悉，陳情書內容即是希望負債清零、還有資產全部保留。

交通部說，為回應外界對於台鐵改革期待，已優先推動安全改革，透過人、車、路三面向檢視，持續進行工地安全強化、風險路段改善、軌道安全提升，並強化組織橫向聯繫、召開高階技術會報，建置安全管理系統，以及激勵機制等改革作為；此外，也完成鐵路法優先法案修正，就國營鐵路資產活化進行鬆綁，目前已排入立法院審議，另國營台鐵公司組織條例也已完成初稿，尚待與工會溝通確定。

交通部說，台鐵在我國公共運輸貢獻甚鉅，為持續提供國人安全便利的運輸，近期已規畫由王國材拜訪台鐵各地工會幹部及代表，逐一聽取對於台鐵改革看法及台鐵未來的建議，獲取推動台鐵改革道路上最大共識，期盼能透過台鐵安全改革與組織轉型，使台鐵員工更能安心、專心於工作，以及安定生活，持續提供民眾安全、準時的基本運輸服務。

交通部長王國材接下台鐵企業工會基隆分會理事長游東巡陳情書。圖／交通部提供
交通部長王國材接下台鐵企業工會基隆分會理事長游東巡陳情書。圖／交通部提供
交通部長王國材、台鐵局長杜微與台鐵企業工會幹部、會員座談。圖／交通部提供
交通部長王國材、台鐵局長杜微與台鐵企業工會幹部、會員座談。圖／交通部提供

台鐵 交通部長 王國材

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