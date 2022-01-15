人氣熱泡茶排行出爐，網推喝茶配點心的解饞組合！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內的「熱泡茶」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大熱泡茶網路聲量排行，也了解網友喝茶時搭配的五大點心有哪些。

在寒冷的冬天裡，許多民眾會泡上一杯熱茶，喝一口能暖心又暖胃！另外，也有民眾在喝茶時喜歡搭配小點心，讓自己的下午茶更豐富，而在辦公室的你，是否也會來一杯暖呼呼的茶，度過上班時間呢？

網推「蜜香紅茶」不苦澀，這些茶配奶絕配

首先，觀察網友在討論熱泡茶時，發現紅茶類的「蜜香紅茶」、「伯爵紅茶」及「紅玉紅茶」備受民眾關注。其中，「蜜香紅茶」因帶有獨特的天然蜜香加上不苦澀，而受到不少網友喜愛，有民眾就大讚「蜜香紅茶不錯，不會澀」、「蜜香紅茶有淡淡的甜味，不用加糖就很好喝」；而相較於蜜香紅茶淡淡的茶香，「伯爵紅茶」的茶味較濃，「紅玉紅茶」則是帶有薄荷香與肉桂香，因此許多網友表示「自己買伯爵紅茶+鮮奶，茶味重的不得了」、「我是喜歡喝紅玉，有股淡淡的肉桂香味」，可見民眾各有所好。

網友熱議八大熱泡茶網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，「普洱茶」及「金萱茶」也成為民眾「鮮奶茶」的基底茶，如有部分民眾表示自己雖害怕「普洱茶」的強烈氣味，但加入鮮奶做成普洱鮮奶茶，在奶香中和下「真的香味四溢」，也有人表示「普洱做成奶茶更加順口好喝」；「金萱茶」則是以帶有獨特的奶香味受到盛讚，有網友就表示「我第一次喝（金萱）也很驚訝，竟然有奶味！」、「金萱茶當初是以奶香味出名的」等。

中式茶點引熱議，經典英式下午茶也上榜！

除了單喝熱茶之外，不少人也喜歡搭配點心來解嘴饞，而如「雞蛋糕」、「蛋捲」及「蜜餞」等中式點心便受到不少討論，如日前有民眾請益推薦「最喜歡喝茶搭配什麼點心」，引來網友紛紛回覆「我最喜歡喝茶搭配雞蛋糕」、「我最喜歡喝茶搭配蛋捲！」等。此外，蜜餞這類酸性的食物，也因能中和茶的苦澀，因此成不少網友配茶的選擇。

網友熱議五大配茶點心網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而英國下午茶文化最具代表性的甜點「司康」，也是許多民眾會配茶的點心之一，酥鬆的口感加上濃厚奶油香氣的司康，配上香味濃郁的紅茶，便是經典的吃法，有網友就表示「司康配上一杯紅茶或咖啡，就是這兩年很受歡迎的下午茶選擇」、「喜歡吃司康！但要配茶，不然太乾」。

台灣人愛喝茶，「茶」更在台灣的飲食藝術文化中成為重要的一環。而經過不同發酵程度與烘焙製法的茶葉，在熱水沖泡過後，散發出的茶香各有不同香味厚度。看完以上網友們對於熱泡茶的討論後，找個休閒時間為自己泡上一壺熱茶，好好的放鬆身心，讓生活多點藝術享受吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》