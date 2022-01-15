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減齡拉提超有感！網友熱議醫美部位與療程

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
減齡拉提超有感！網友熱議醫美部位與療程。 圖片來源/unsplash
減齡拉提超有感！網友熱議醫美部位與療程。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「醫美」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大醫美部位網路聲量排名，以及四大醫美顧慮考量因素有哪些。

台灣醫美技術與儀器設備不斷推陳出新，愛美民眾除了選擇傳統的整形手術，新興的微整療程也因手術風險相對較小而受到矚目，但仍有部分人對於醫美抱有顧慮與不確定感。

豐頰去斑醫美討論夯、網推植髮要趁早

如何變漂亮一直是愛美人士關注的話題，除了勤擦保養品外，追求五官更立體的網友也會選擇做「醫美」手術。觀察網友熱議的醫美療程部位，可發現「臉頰」、「眼周」等面部的修容調整常受到網友關注，不少民眾會透過「打肉毒消咀嚼肌」的方式期望達到「V臉」效果，或在臉頰、眼周肌膚出現鬆弛下垂時以注射、電波拉皮等方式進行修補，如有網友提到「細紋打完（電波）快一個月，真的有拉提」、「（眼周）打完簡直發現新大陸」，引來不少心動的留言回應。

醫美部位Top5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
醫美部位Top5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，與「毛髮」相關的雷射除毛與生髮植髮等手術也受到不少討論，常見有落髮或髮際線後退問題的網友，在嘗試各種民間療法都失敗後，轉而尋求醫美診所的幫助，術後的植髮效果更讓部分人驚嘆表示「後悔沒早點做」等。

其他如「豐胸」、「抽脂」等能夠改變體態的手術，因屬於較大規模的整形手術，其術前術後的風險評估與不安感讓許多民眾偏好先上網請益做功課，但想擁有理想身材的網友仍不在少數。

動刀前先考量手術價格，醫師專業與否影響多

動醫美手術前網友首要的討論考量點便是「手術價格的高低」，如提到「體驗很好，但（療程）包套太貴有點花不下去」、「一樣貴但又覺得有效，只好讓荷包心痛了」等，表示醫美手術的價格雖偏高，但若體驗或術後效果好，仍有潛在的消費討論。

醫美4大顧慮考量網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
醫美4大顧慮考量網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，在價格考量的討論文本中，也有「想問指定醫師費用」、「醫美微整主要還是吃醫生專業和技術」等，可見網友也相當關注「診所醫師專業度」，不少人在術前會先爬文參考醫師先前的手術案例，或在看到他人分享的術後心得後，主動詢問動刀醫師資訊。

追求美麗是人的天性，而醫美雖然能改變外貌體態，但仍有許多風險存在，民眾在接受醫美療程之前應從己身出發，思考自己想獲得怎樣的改變、希望自己變成什麼樣子，事前也應收集足夠的資料，而非一味追求大眾美，卻忽略了自己與生俱來的外貌特點。

觀看原文→https://bit.ly/3qpFQTp

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

整形手術 醫美

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