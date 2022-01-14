我國軌道之最！台鐵設太陽光電達28百萬瓦 年賺2000萬

因應氣候變遷挑戰，各國致力推動節能減碳，我國明訂長期減量目標，展現減碳企圖心，並響應推動再生能源。台鐵局說，為落實國家推動政策及善盡保護地球環境責任，去年底累計標租太陽光電總設置容量已達28.43MW（百萬瓦），堪稱台灣軌道運輸業之最。台鐵資產開發副總經理劉睿紘說，每年可為台鐵增加逾2000萬附業收益。

台鐵局說，2018年12月設置完成台灣軌道運輸業單一建物屋頂太陽光電規模最大設置容量3.999MW的潮州車輛基地後，陸續建置完成併聯發電較大案場有花蓮機廠檢修工廠，及台東機務分段維修車庫，且於2020年積極現勘評估可設置太陽光電發電設備場域，並透過標租提供光電業者參與，於去年度完成高雄機廠（潮州新廠）、七堵調車場檢修車庫及富岡車輛基地等案場簽約，自行標租案件總設置容量計達22.58MW，為軌道交通部門之第一名。

劉睿紘說，根據台鐵了解，軌道業第二名是台北捷運，總量20.94MW，第三名是高鐵8.41MW，接著依序是高雄捷運和桃園捷運，都約5.5MW，台中捷運則是4.5MW。

台鐵說，去年亦參與經濟部辦理「中央機關公有屋頂聯合標租」設置太陽光電發電設備，透過集結各縣市中央機關公有屋頂房舍，擴大場地規模及設置容量，吸引光電業者投入，預計今年完成太陽光電發電設備建置，約達1.85MW。