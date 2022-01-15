春節改運神器！用舒適牌「水次元5」刮出乾乾淨淨男人味

新春為身心注入新氣象！迎接嶄新的一年，就算宅在家耍廢也要很有型！打理好自己的外在，才能讓自己春節改運，不僅在職場獲得好人緣，在朋友圈也擁有高人氣，不管去到哪兒都很有「面子」！

男人的顏值評分表中，「乾淨」絕對佔了很大的比重；整潔的服裝、清爽的面容，都是男人自信的來源，把鬍子整理乾淨，才能給人好的印象。雖然電動刮鬍刀有新科技加持，但內行的都知道，只有用手動刮鬍刀，才能修整出心目中的完美鬍型，而且可以控制速度，溫柔貼合自己刮鬍子的節奏。一把好用的手動刮鬍刀，不只可以創造生活的儀式感，更是男人的帥氣保證！

舒適牌水次元5刮鬍刀提供淨爽輕柔的刮鬍體驗，是修飾鬍型的好幫手。 圖／聯合線上提供

對許多男士來說，使用舒適牌水次元5刮鬍刀的直覺感受，就是「好順手！」，使用起來毫不費力，輕輕鬆鬆就能把鬍子刮乾淨。水次元5刮鬍刀的防滑橡膠手把符合人體工學設計，好握好使力，可以避免手濕不慎掉落。五刀片配備順刮鰭平整貼合肌膚，刮起鬍子來不會卡卡，同時分散刮鬍時的手部壓力，減少紅腫刺激，提供更淨爽輕柔的刮鬍體驗。保濕凝膠盒富含玻尿酸、蘆薈精華和維他命E，讓每次刮鬍更加「無感」滑順，精修掀蓋設計能深入各式刁鑽的角度，順著人中、鬢角、下巴線條俐落刮除，讓鬍渣無所遁形，更是修飾鬍型的好幫手。

精修掀蓋設計能深入各式刁鑽的角度，還你乾乾淨淨的男人味。 圖／聯合線上提供

想要刮鬍子同時保養臉部肌膚，還可選擇水次元5 Premium刮鬍刀，創新配備7個保濕潤滑凝膠槽，能減少40%肌膚摩擦，並添加賽洛美、維他命E，刮鬍後持續滋潤肌膚，全方位保護肌膚，你會意外平常沒什麼在保養的皮膚也能如此光滑。

舒適牌水次元5刮鬍刀包裝採用100%可回收材質，環保愛地球。 圖／聯合線上提供

舒適牌水次元5刮鬍刀除了能幫助男士們更精準有效率打理出想要的面容，更重要的是，包裝採用的是100%可回收材質，環保愛地球才是真的man！

社會在走，面子要有！新的一年拒當「渣男」，就靠這組舒適牌水次元5刮鬍刀助你的品味升級！讓你過年返鄉長輩「額樂」，摘下口罩廢宅一秒變歐巴，走春拍照打卡魅力無法擋，新的一年能夠有這麼好的開始，你不體驗看看嗎？