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冷氣團發威！台南六甲羽松轉色正美 4處停車場疏解車潮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
冷氣團南下，台南六甲落羽紅轉色漸美。圖／六甲區公所提供
冷氣團南下，台南六甲落羽紅轉色漸美。圖／六甲區公所提供

連日來冷氣團陸續南下，台南六甲落羽松林已逐漸轉為黃紅，為襯托落羽松美麗景色，今年六甲區公所在林區周邊規劃種植蕎麥花、向日葵、百日草、波斯菊等花海，白、黃、紅等色彩點綴田野猶如國外美景。落羽松周邊農民種植的綠肥植物1.5公頃金黃色油菜花田預計下周農地即將翻耕，請遊客把握良機。

六甲區公所規畫第1停車場在台1線北上299K+700、第2停車場在台1線北上299K+400、農會倉庫在台1線南下300K+200與林鳳營路橋下（市道174線）等四處小客車停車場及一處遊覽車停車場（台1線南下299K）。

第1停車場鄰近落羽松林區，人車流量大，林鳳社區需雇用保全、清潔人員維護場地與清潔流動廁所（假日期間環保局支援流動廁所車輛），從2022年1月30日起車輛停放第一停車場者，每車次酌收清潔費50元。

六甲落羽松活動將在2022年1月29日正式開幕，花草也持續養護中，六甲區長陳啓榮呼籲遊客不要為了拍照而踐踏花海，並遵守交通指示路線行駛及停放車輛，並建議遊客盡量搭乘大眾交通工具前來，在台1線設有2處臨時車站，搭乘黃1、黃2、黃20公車均可直接到達落羽松林區。

六羽松相關交通詳細訊息可參見六甲區公所官網及臉書粉絲專頁。目前北部COVID-19疫情已進入社區傳染，請遊客來此欣賞美景之際，務必遵守防疫政策，全程配戴口罩、保持安全社交距離。

冷氣團南下，台南六甲落羽紅轉色漸美。圖／六甲區公所提供
冷氣團南下，台南六甲落羽紅轉色漸美。圖／六甲區公所提供
冷氣團南下，台南六甲落羽紅轉色漸美。圖／六甲區公所提供
冷氣團南下，台南六甲落羽紅轉色漸美。圖／六甲區公所提供
台南六甲區公所公布落羽松停車資訊。圖／六甲區公所提供
台南六甲區公所公布落羽松停車資訊。圖／六甲區公所提供

落羽松 停車場

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