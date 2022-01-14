快訊

再傳印尼漁工疑染疫入澎湖 澎縣追蹤29名接觸者

性侵醜聞追殺的王冠：英國女王「永遠放逐」安德魯王子

西洋金曲1月22日台中最終圓夢場 大台中數位電視送你去看演唱會

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
回到台中主場演出的沈文程，蓄勢待發！圖／聯合數位文創提供
回到台中主場演出的沈文程，蓄勢待發！圖／聯合數位文創提供

「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」最終圓夢場，即將在1月22日台中中興大學惠蓀堂開唱！除了台北高雄場的金曲唱將陣容沈文程、黃大煒、潘越雲，搭配官靈芝、達美樂兄妹，更加碼搖滾教母娃娃金智娟同台飆歌。開演在即，眾歌手們無不卯足全力準備，希望帶給歌迷最難忘的壓軸場，udn售票網最後搶票倒數！

以70年代為演出包裝的演唱會，透過歌手嘹亮的嗓聲，唱出四五年級生的青春回憶，演出亮點之一，由藝人大合唱披頭四主唱John Lennon 的〈Imagine〉，希望藉著歌曲本身的溫暖旋律與暖心歌詞，為疫情下的大家消彌恐懼，勇敢擁抱希望的未來，廣受到北高兩場歌迷的感動迴響，這次一樣要把正能量唱進台中。

圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

主辦單位聯合數位文創也和長期深耕台中地區的「大台中數位有線電視」合作，推出限時限量的抽獎活動。他們顛覆有線電視業者使用傳統的CABLE第四台上網的印象，搶先進入光纖技術寬頻領域，提供更穩定與更大載量的光纖寬頻傳輸服務給大台中用戶。即日起至1月16日，至大台中門市或網路客服新申辦或升速100M含以上2年約的光纖方案，就有機會得到價值2888元的門票2張，門票價值高達5776元！同時也在「大台中數位有線電視FB粉絲頁」加碼送出2組門票，只要參加並符合活動資格也有機會抽到門票。

近期疫情略有變化，「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」無論防疫措施及相關規範都將照政府規定嚴格執行，在迎接農曆年前，提供歌迷朋友最富足的心靈饗宴。

演唱會 疫情 文創

延伸閱讀

挺過王力宏離婚風暴 徐若瑄宣布見面：不會缺席！

五月天15日起台中洲際球場唱5天 周邊交管路線看這裡

觀眾染疫！香港歌手張敬軒開唱20藝人在場 後8場喊停

單月收入僅千元 金曲組合前團員爆1餐度日

相關新聞

燒餅油條飄香 喚醒一天的經典眷村味

眷村的早晨，總是從香味四溢的燒餅和剛出爐冒著蒸氣的包子開始。高雄有許多燒餅油條老字號，數十年不變的好味道，不僅讓附近居民每天準時報到，也成了世代傳承的美味記憶。

確診瓦城廚師來過 南寮漁港直銷中心、波光市集停業3天

桃園疫情擴大，金嗓歌友會會員計程車司機友人的兒子也確診（案17770），他在瓦城泰國料理桃園中正店擔任廚師。新竹市政府今...

台北榮總新任院長接任時間確定 陳威明下周一上任

台北榮民總醫院新任院長，日前確定由副院長陳威明接任，並於1月16日上任。台北榮總今天正式發出通知，院長交接儀式於下周一（...

王國材為公司化再與台鐵工會碰面 負債問題仍未解

本報日前揭露，台鐵公司化最大關卡是「債務」，在總共逾4000億的債務中，政府僅每年補貼57.8億元退休金及長期債務，遭工...

2022最小滿月來了！哈伯太空望遠鏡衝場搶鏡頭

2022年1月18日是今年首次滿月，也是全年最小滿月，視直徑29.7角秒；相較於7月14日的最大滿月，視直徑33.7角秒...

72歲嬤急性腹痛血便 大腸鏡檢查揪出巨細胞病毒性腸炎

台南市一名患有糖尿病、高血壓及胃潰瘍的72歲何姓婦人，先前因嚴重泌尿道感染合併敗血性休克，住院治療一個多月，隨後到麻豆護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。