西洋金曲1月22日台中最終圓夢場 大台中數位電視送你去看演唱會
「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」最終圓夢場，即將在1月22日台中中興大學惠蓀堂開唱！除了台北高雄場的金曲唱將陣容沈文程、黃大煒、潘越雲，搭配官靈芝、達美樂兄妹，更加碼搖滾教母娃娃金智娟同台飆歌。開演在即，眾歌手們無不卯足全力準備，希望帶給歌迷最難忘的壓軸場，udn售票網最後搶票倒數！
以70年代為演出包裝的演唱會，透過歌手嘹亮的嗓聲，唱出四五年級生的青春回憶，演出亮點之一，由藝人大合唱披頭四主唱John Lennon 的〈Imagine〉，希望藉著歌曲本身的溫暖旋律與暖心歌詞，為疫情下的大家消彌恐懼，勇敢擁抱希望的未來，廣受到北高兩場歌迷的感動迴響，這次一樣要把正能量唱進台中。
主辦單位聯合數位文創也和長期深耕台中地區的「大台中數位有線電視」合作，推出限時限量的抽獎活動。他們顛覆有線電視業者使用傳統的CABLE第四台上網的印象，搶先進入光纖技術寬頻領域，提供更穩定與更大載量的光纖寬頻傳輸服務給大台中用戶。即日起至1月16日，至大台中門市或網路客服新申辦或升速100M含以上2年約的光纖方案，就有機會得到價值2888元的門票2張，門票價值高達5776元！同時也在「大台中數位有線電視FB粉絲頁」加碼送出2組門票，只要參加並符合活動資格也有機會抽到門票。
近期疫情略有變化，「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」無論防疫措施及相關規範都將照政府規定嚴格執行，在迎接農曆年前，提供歌迷朋友最富足的心靈饗宴。
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