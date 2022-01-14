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嘉市文化局邀市民欣賞精采表演 為表演團體打氣

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
義興閣掌中劇團《出來面對》。圖／嘉義市政府提供
義興閣掌中劇團《出來面對》。圖／嘉義市政府提供

因受到疫情影響，讓不少表演團體及藝人們受到衝擊，嘉義市政府爭取文化部補助規劃辦理「全嘉在藝起」活動，邀請12組在地優秀表演團隊包括音樂、舞蹈、戲劇、布袋戲等於文局音樂廳等處演出，精彩的表演節目從1月15日至23日連續二周末假日，免費供市民欣賞，但音樂會採索票入場，每人限索取2張。希望市民朋友一起來感染藝文熱情與活力，也為這些表演團體支持與鼓勵。

文化局表示，嘉義市有管樂之都美名，音樂團隊占全市表演團隊70%，展現充沛的音樂藝術能量。這次《全嘉在藝起》活動規劃包括音樂、舞蹈及戲劇三大類，在音樂廳演出邀請4位在地傑出博碩士青年音樂家擔綱演出，包括15日下午2時30分小提琴家葉哲睿老師《嘉市交弦四重奏》、晚上7時30分鋼琴家孔維良老師《聽見聲音的世界》，16日下午2時30分長笛家洪萃嶷老師《“Les Nuances”-微妙之處》，22日晚上7時30分小號家羅丹老師《爵士入門-紀律中的自由》，分別以不同樂器，呈現曼妙又精緻藝術饗宴。

另外文化廣場也安排在地優秀表演團隊匯演，15日下午4時30分有不可無料劇場《樹洞之音》與迴響樂集《時光裡的歌IV-花花世界》，16日下午4時30分有嘉頌青年Combo《來頌一下!》和長義閣掌中劇團《偶，沉默了》； 23日下午2時有義興閣掌中劇團《出來面對》、如婷舞蹈團《舞耀風華》、嘉義聯合管樂團《流行金曲high起來!》與嘉義市管樂團《單簧管四重奏》，與市民朋友一同分享歡樂的藝術午後。

文化局表示，所有演出基本上採取免費入場，但音樂會採索票入場，即日起可於嘉義市政府文化局1樓服務台索取，每人限索取2張，索完為止。

文化局同時提醒參加活動的民眾，配合最新防疫措施，各表演活動現場採實聯制，全程佩戴口罩及保持安全社交距離，邀請市民一同沐浴在藝文的氣息中，一起迎向幸福，迎接嶄新的虎年。

如婷舞蹈團《舞耀風華》。圖／嘉義市政府提供
如婷舞蹈團《舞耀風華》。圖／嘉義市政府提供
鋼琴家孔維良老師《聽見聲音的世界》。圖／嘉義市政府提供
鋼琴家孔維良老師《聽見聲音的世界》。圖／嘉義市政府提供
長義閣掌中劇團《偶，沉默了》。圖／嘉義市政府提供
長義閣掌中劇團《偶，沉默了》。圖／嘉義市政府提供
小提琴家葉哲睿老師《嘉市交弦四重奏》。圖／嘉義市政府提供
小提琴家葉哲睿老師《嘉市交弦四重奏》。圖／嘉義市政府提供

嘉義 文化局 樂團

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