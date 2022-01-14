春節不想塞車查看疏運系統 雲林草嶺賞櫻今年開始管制

今年春節連續假期從2月1日起9天，公路總局第5區養護工程處今天會同嘉義區監理所、縣警局及運輸業者舉行春節疏運說明會，提供雲林3處嚴重塞車的景點路段及橋樑施工的管制情況。因草嶺櫻花季比其他縣市早，避免車潮「卡山」，雲林縣府首度實施管制，提醒用路人善用替代道路與接駁。

縣警局交通隊副隊長簡慶琳表示，據統計去年春節期間抵北港朝天宮遊客達106萬人次，春節期間台19線70K至71K靠近北港大橋往朝天宮的路段壅塞嚴重，建議北上改道行駛媽祖大橋接文仁路、公園路及145線，其次古坑綠色隧道及劍湖山世界車流也多，提醒用路人小心。

公路總局5工處表示，目前斗南台1線虎尾溪橋及石牛溪橋仍施工管制，民眾可依循替代道路標誌行駛，避開車潮，國道1或3車多，可盡量改走台61，沿線還有許多濱海遊憩景點，包括口湖、鰲鼓、東石、布袋、北門、七股等地，也可連接台78、台82及台84等快速公路，暢遊各景點。

因應農曆初3、初4收假返北車潮，高工局預期國道一號交通量將增，今年虎尾匝道依舊會採取時段管制。

雲林縣工務處長汪令堯說，各地縣或鄉道工程會趕在過年前完成，唯有草嶺因櫻花季比其他縣市提早1個月，去年嚴重塞車，縣府決定今年1月29日至3月6日開始實施管制，並廣闢停車場，假日尖峰時段管制一律以接駁上山賞櫻。

高鐵也表示，春節期間共加開463車次，因訂位踴躍決定1月27日至2月7日再加開13班次（南下9班、北上4班），即日起開放購票。